三十年飲食的轉變：窮、濫、精

人生有幾多個三十年？正常情況，兩個。但隨着醫療科技改進，人類壽命不斷增長，相信很快便平均會去到有三個三十年！

一轉眼，《經濟通》已踏入第一個30周年，何其神速！期間變化，長期讀者必感受到，大致是由簡簡單單至多姿多彩，作家陣容由十個八個到一百幾十個，另外，與於與科技掛鈎，閱讀及廣告數量，也有極明顯的大幅增加。

小弟搭在這條「船」，與有榮焉，當然祝其航行日比日順利，體積日比龐大，且兼容並包，真真正正除「經濟」外，在Lifestyle方面，瓣瓣通。

老編要求今期就「30」為寫作主題。

我肥碌回顧人生，已活了兩個「30」，正邁向（有啩？）第三個30。故希望回顧一下自己在過去兩個「30」的飲食變化。

第一個30 ，出身窮困家庭，論食，尤其童年，能吃飽已是莫大幸福。因五十年代香港人人窮到燶，要靠外國宗教團體接濟。每星期到教堂門口等派生油麵條，作家中基本糧食。

去飲（酒席）？發夢才有！想食就得到酒樓後門買客人剩餘的「雜碎」，一蚊一碟。有雞頭雞尾，燒鴨頸及胸，非常滋味，頂級美食。

生果方面，一個橙全家食，每人六份一個。生日時，當家母都派一隻雞蛋當蛋糕一刻，已覺幸福無窮。

五十年代，大家窮到燶，有得食已經快樂無比。

其時人生最大願望，為父親於週日早上宣佈「去飲茶」，可以蝦餃、燒賣、牛肉、雞扎、大包…狂吞。

童年最大喜事，為可以上茶樓一盅兩件。

這種窮到燶的飲食狀況，直至廿多歲出社會工作，才有所改善。

很快，踏入第二個30年。有收入，有級升，財富慢慢增加，於是，童年時的飲食夢想，可以一一實現，快樂無比。

這段期間，就似「餓鬼出城」，乜都盡食，想食就食，尤其自助餐，日韓泰菜，中菜更因私下及公事應酬日多，以前發夢才有得食的花膠、鮑魚、魚翅，龍蝦⋯⋯等，也不停有得食。

不過，呢段時期，嚴格來說，並不識食，對珍貴食物採取寧濫莫缺，有理冇理吞，補償第一個30年得個「恨」字的飲食飢渴症。

出社會工作後，有了經濟基礎，也有公事應酬，可「報復性」還童年的夢，狂食自助餐、龍蝦、魚翅及鮑魚。

終於，到了第二個30年後段，可能乜都食過，加上，自己開始符符碌碌搖身一變成為「食家」（實情只是為食鬼），香港最出色的食肆，尤其中菜的，皆在個人的「射程範圍」，想食乜，已再無難度。其後慢慢儲下與香港頂級大廚的關係，更令小弟隨時可以大飽口福，嚐到殿堂級的廚功。

嚐盡天下後，今天只追求考究廚功及與誰共餐。

至今，七十歲了，回望自己七十年的飲食路，真的極之夢幻。由乜都冇得食，餐餐食唔飽到如今乜都有得食，餐餐要打包，想起都不禁由微笑變大笑。

不過，各位記住，一切不會由樹生出來天掉下來，人生的豐盛，全部必須自己對手創造！

《經濟通》也一樣，未來三十年是否能更上一層樓，也不可能靠天掉下來的呀！