多年來四圍食，結下不少食緣，尤其出色的廚師。有傳統派的，堅持原汁原味，絕不改動經典菜式烹煮方法。

另一派，為傳統加開明包裝派。保留傳統名菜的味道及特色，但在包裝及presentation方面，加入西方的藝術視覺，以迎合「手機年代」客人。

後者當今最具頂級功力的，為周世韜（SAITO）。十多年前認識小周，一見已知佢前途無可限量，因看似廿歲出頭，但早屬行內「中菜西包」（包裝的包）大師級人物，乃所有頂級名店爭奪的人物。

今天SAITO 已是管理多間餐廳的靈魂，N年冇見，緣份一到就會再碰上，原來佢搖身一變，成為美麗華集團的營運及廚藝總監。

周世韜為香港頂級廚藝大師，以西方藝術包裝中國傳統。

大廚就是將軍，要打勝仗，必須有一個共同理念的高效率團隊。

「碌sir，你一定要嚟睇睇我間唐述（Chinesology），喺國金商場，透過形、念、事、物渾然而成作設計意念㗎。」

哈哈，好喎。因久聞此乃香港最頂級的「視覺效果中菜廳」，相當巴閉。早前剛剛遇上長假，大量香港人「雞飛狗走」，此時幫襯任何食肆，皆可悠悠閒慢慢歎。

於是，就在復活節長假，組咗個八十人為食鬼團，操去唐述。

步入，真的窒一窒，個個嘩嘩聲，因眼前的設計，混合中國古雅與現代科幻，單單長長的走廊，已覺氣勢逼人而來。

入到大廳，也是中西糅合之作，窗外是美不勝收的維港景色，剛由黃昏轉入夜幕，璀璨燈飾映入眼簾，真真未食已有點醉人。

唐述入門走廊，氣勢迫人而來，內裡中西品味融和并合，設計師極高章。

這處的出品，一如此餐廳主題，中式為「心」，但包裝則中西不論，只強調藝術美感。故此，每道菜上枱，為食鬼們必「嘩」的一聲，然後紛紛搶着用手機先食。真的，將如此「靚」的食物放入肚，總有種浪費之感，實應只當藝術品般放在枱上欣賞。

每味菜式，皆充滿視覺享受。

用古時黃花閏女出嫁錦盒上甜品，背後的心思，令人嘆服。

邊歎美食邊感疑惑，周世韜中三輟學，廿歲做廚，從冇受過學院級的藝術訓練，點解可以度出如此花樣百出的視覺效果？由入門口一刻的設計裝修，再到走廊中一件又一件的具中國古雅味擺設，然後每味菜的考究表達形式，無得唔由衷讚嘆。這正正顯示同是做廚師，有的可以化腐朽為神奇；又同是做食肆，有的千千聲一餐仍要排長龍。

一切一切，沒有丁點幸運成份。

我的形容，可有誇張？簡單，大家試一次，體驗一下，到時的感覺，可能比我的更深刻。

呀，還有，今天香港，處處是差勁的侍應服務，甚至五星級酒店也不少如是。唐述又如何？一如老友「班長和」感受：「吓！乜原來香港仍有這種優質服務的？」

唐述

地址：香港中環港景街1號國際金融中心3樓

電話： 6809 2299