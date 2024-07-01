香港商場愈開愈多，競爭相當慘烈，為吸客，各出奇謀，有的手段，相當辣！

老友M在旺角最旺商場經營燒烤店，生意火紅，三年約滿，業主提出：（一）大裝修；（二）改名；（三）加租。否則，不續約。

M當然滿肚子氣，但業主也有其商業盤算，因深知商場客貪新惡舊，一個牌子，到咁上下，若再無新意，客人會慢慢流失。基於業主與食肆店主分成，即收入也可能下降，故提出「辣招」，目標是保住雙方的收益（但你出錢！）。

其實，不單旺角商場如此，個個大型商場也如此，你唔改，請離，畀下個做。

例如尖沙咀龍頭商場Mira，正是如此，改下一間，改下又一間，老字號慢慢逐一 Fade Out，換來新裝修新意念的店。

這商場最大敗筆，為泊車好唔掂，業主極孤寒，幫襯只免一個鐘，更必須要是會員。

試過到禮賓處拍卡免費泊車，前面一對老夫婦第一次來，被要求立即用手機入會，才可一個鐘免費。結果，老人家搞到成頭汗，幾乎「心臟病發」都唔成功，憤而離去。

小弟久不久會到此商場與老友聚餐，因就腳。上周新狀師M宴客，選咗間新式泰菜。

Mira 的食肆，不少老派，但呢間風格，完全唔同，名Mue Mue，設計極有心思，百分百熱帶風情，戶內戶外皆有獨特風味。此店頗有「萬綠叢中一點紅」效果。

聽講一開，已吸引周邊年青行政人員。

我幫襯的一晚是週五，其他食肆多只是一半上座，呢間？爆滿！

矚目所及，年青靚女居多。現今講消費力，無法，真是女性天下，女性愛講氣氛及高雅，呢類餐廳，若出品不俗，收費合理的話，爆滿是正常的。

Mue Mue 內外裝修，一睇知屬千萬金元之作，唔食部都睇得下！

M狀師請客，當然唔會縮窒，是晚早早預備半打法國紅酒，齊齊在情緒高漲下進餐。

所有出品，皆強調視覺，先滿足人客打卡需要。菜式中泰混合，有花膠鮑魚，有椰青燉翅，有泰式炸豆腐，又有泰式油浸筍殼及及咖喱龍蝦，全部專業水準而冇大驚喜。

出品全部照顧打卡族，具美感。

泰式咖喱龍蝦及油浸筍殼，食味風味皆上乘！

終於到單尾，驚喜嚟嘞。

小弟食乾炒牛河，食足幾十年，香港邊間正，誇張講，飛唔過我手指罅。哈，竟在這處發現一山還有一山高。

乾炒牛肉泰國糯米河帶來驚喜！

河粉面滿佈厚切本地牛，夠腍夠綿夠肉汁，上洒芝麻，提升香口。

但最正的，竟是在底下的河粉。一啖入口，「口趙」兩「口趙」，嘩，乜得咁正㗎？軟軟糯糯煙煙韌韌，完全不是香港一般河粉。速問經理此粉何來？答曰：「每朝由泰國空運而至，獨家供應！」

臨尾彩蛋，泰式龍眼雪糕，真係死得，已戒甜品多月，竟俾佢搞到破戒。

面對龍眼雪糕，減肥？乜嚟㗎？





Mue Mue

地址：尖沙咀Mira Place I，302號鋪

電話：9833 0788

