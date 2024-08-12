遊貴州，眼福與口福皆不淺，風景絕對美麗，不親身一見，無法領略造物主的偉大。

貴州風景，美得有點震撼，必須親臨才能體會。

上期提及，論食，貴州仍相當本土及鄉鎮化，故在色香味及視覺方面，難與大城市相比。但卻勝在原汁原味無邪妖添加。例如羊肉，綿羊即劏，新鮮軟嫩，先天質素已彈離，必須親臨品嘗。

旅程中最深印象又最好玩的一餐，為「長桌宴」，又名「侗族百家宴」，此乃自治區級非物質文化遺產保護項目，一個獨特的族人互動集體交流方式，透過「食食食」來推動團結、友誼及和諧。

侗族百家宴，又稱長桌宴乃非物質文化遺產，怎可不試？

「長桌宴」舉行原因通常有大喜慶，例如婚姻、大壽與及有重要貴賓到訪，此時各村各戶會自備酒菜，在大街上擺開長桌，長度誇張到可能望不到盡頭。參與者可以由第一桌吃到最後一桌，來來往往，互相祝賀祝酒，熱鬧非凡。

這種長桌百家宴，融合侗族的音樂、舞蹈、服飾、飲食、文化、信仰、倫理及建築藝術，全部渾為一體。活動有傳統意義——吃百家宴、納百家福、成百樣事、享百年壽。

我們的團雖然沒法夾正大型活動日子，但酒家也安排了迷你長桌宴。

同樣，門口有穿上民族服飾男女吹奏樂器載歌載舞歡迎。

餐館門口有歌有舞，先撻著氣氛。

踏入酒家內，但見一道長長的宴會枱，擺滿令人垂涎的菜式，能說出的肉類及蔬菜，基本全備，有的是冷盤，有的是火鍋，悉隨專便。

當客人埋位時，大隊開開心心嘻嘻哈哈的「古裝人」會現身搞氣氛。一邊奏樂一邊高唱山歌，然後，逐位客人灌酒，形式特別，以高山流水式，一個器皿接一個器皿向下灌，直至全部落入客人嘴巴，這種食法飲法，聞所未聞，正是旅遊的最大樂趣。

灌酒過程又搞笑，又開心。

長桌宴酒樓，古式古香。

西江苗寨的文和旅餐廳

地址：貴州西江千戶苗寨一號風雨橋

電話：181-8557-2719

到貴州，當然要買點本土獨有的手信。遊客必到之地，是西江千戶寨，此乃一個保存苗族原始生態及文化之地，由十多個依山而建的自然村寨相連組成，是目前中國最大的苗族聚居村寨。

古城之內，最有趣又最嚇人的，為有不少店鋪出售一種傳統文化美食，正是用古法燻製的西江柴火臘肉。

店主為標榜真材實料，門前掛着的燻肉，不單是一條條的豬腩、排骨及豬手豬腳，最為嚇人，為將大大個臘乾豬頭拉成一塊掛起。

其中一檔，更將遠年煙燻的巨大黑毛豬頭展示，一般香港遊客，根本不敢直望。

我很醜但我很好味，正是西口煙燻臘肉最佳形容。

我又如何？從來對食物抱「神農氏」心態，首先在當地品嘗了一個柴火臘肉火鍋，內有多種蔬菜外，最正為嗦滿湯汁的豆腐，有盡臘肉精華，勁好味。而這種獨特臘肉，皮厚厚韌韌，充滿嚼頭；肉呢，更可以與西方世界的煙燻火腿相輝映。只是，因年份久遠，必須用足夠時間浸煮，才可達致最佳的口感。