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肥碌大食遊
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09/09/2024

大件夾抵食

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  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

　　寫為食報告，我肥碌都唔知幾耐冇用過今日標題的「大件夾抵食」去形容某一餐了。

 

　　反差的是，上周幫襯一間灣仔名店，十二條大漢，話明要食經典招牌菜兼不計價錢，點知，大大鑊，碟碟上枱的皆中小分量，尤其一碟炆柚皮更離晒大譜，十二人只畀兩件，但收費絕對唔平，唯有唉的一聲「不知何日再相見」。

 

　　但今期介紹的一間，則剛剛相反，五個人食，例牌碟頭，但全部大到夠八位夠，以今時今日間間食肆的縮皮法，實在有點誇張，搞到我最終要打包五盒回府，翌日再搏殺。

 落單五位菜式，分量八位食不完。

 

　　此店名「慶樺海鮮菜館」。之前，我完全唔識亦未去過，但有屋苑女保安「肥肥」家住新蒲崗，不停大力推薦：「碌sir，呢間鑊氣好又抵食呀，成日爆㗎，記住訂位啊。不過，賽馬日千祈咪去，因……好多馬迷在廚房！」

 

　　終於，上周日晚，馬季未開，一家五口操去，五日前已預訂。

 

　　日子到，揸車前往，弊，發覺新蒲崗不單路邊錶位全爆，停車場也如是。旁邊的停車場更誇張，竟兇巴巴聲明：「不准在出入口等位，一旦阻塞，報警究辦！」

 

　　嘩，停下等位都咁惡死？可知佢老闆以為自己幾咁巴閉。

 

　　冇車位，點搞？跟大隊泊 $320 位囉，總之唔阻街，最多抄牌啫，冇理由拖車啩。

  這間慶樺，草根味甚濃，門口的錶位，永遠泊滿？落單五位菜式，份量八位食不完。

 

　　入到餐館，正，剛好安排的枱就在廚房門口，不單可見一眾廚師在火熊熊拋鑊，兼且，一上碟就出菜，十秒放面前，全部夠晒鑊氣。呢下，已是久久未有的享受了。

 

　　睇睇菜牌，唔貴，一於狂叫，包括：沙薑豬手、白豬肺撈青瓜、酥炸豬大腸、鹹魚雞粒豆腐煲、炸潮汕蠔仔餅、黑椒薯仔牛柳粒、招牌小炒王、慶樺馳名煲仔飯，共八款，並無鮑參翅肚或野生海鮮等名貴嘢，只為試試廚功。

 

沙薑豬手足料，只欠少少肥美？老闆娘力推的凍豬白肺撈青瓜，話招牌菜，果然好料。

 

 

　　廚房效率絕高，轉眼已排隊咁一味又一味上枱。首先，視覺方面，全部合格，每碟的presentation都有少少考究。味道又如何？剛剛出爐起鑊，當然香噴噴。總評分，老老實實，當然不會是米芝蓮級數，但整體而言，收晒貨。

 

　　當中三味較難得：（一）白豬肺撈青瓜。老闆娘話豬肺自己洗及啤水，煮熟再攤凍才撈青瓜，夏天送啤酒冇得頂；（二）酥炸大腸。呢味也如是，洗腸功夫，煩到抽筋，此店勝在丁點異味都冇，炸功不俗，外邊又脆又燙口，內裏軟綿綿；（三）慶樺馳名煲仔飯，其實大雜燴，炒完再放砂鍋，香噴噴，掂。

 

 老闆娘力推的凍豬白肺撈青瓜，話招牌菜，果然好料。

 

如此肥美外脆內軟的炸大腸，非常邪惡，坊間少見。

 

這個招牌砂鍋炒飯，由賣相到味道都冇得頂！

 

 

 

　　老闆娘聲明，現金找數唔使加一，連四罐汽水一碗白飯，食到捧住個肚再加剩返五盒外賣，一千蚊唔使，真心感覺——大件夾抵食。

 

慶樺海鮮菜館

地址：新蒲崗仁愛街10號地下

電話：3612 4593

 

 

 

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