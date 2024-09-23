最勁潮菜廚功並不在潮州

高鐵開通後，潮汕團爆到七彩，我肥碌亦去過N咁多次，主要歎一味香港冇的美食——潮汕鮮剖牛肉火鍋，真真滋味無窮，試一次後必定上癮，得閒就心思思殺上去。

近兩年基於汕頭牛火紅，故大灣區新開不少汕頭牛火鍋。唔知點解，就是不同味道不同質素，結果，仍是要上汕頭。

不過，當地牛肉雖冇得頂，但論廚功呢？好似差香港一班波噃。

單講滷水鵝，當地吹到獅頭鵝幾巴閉，條頸要過千人仔，但⋯⋯老老實實，當地雖然有新鮮鵝，但做出來的味道，相比香港，仍有所不及。

小弟真替香港班廚師唔抵，因若攞到即劏新鮮食材，尤其牛及鵝，整體出品必定彈離潮汕，如此，我哋呢類為食鬼就不用山長水遠了。

香港潮州店，不少老字號做到烏下烏下了無生氣，尤其本來是潮州菜大本營的九龍城，幾間曾經響噹噹名店，落到下代手，不單無復當年勇，反之，執下一間，執下又一間。

想食高水準嘅去邊？早年人人話去上環兩興及尚興，八九十年代我試過兩次，條頸滴住血離開，冇誇張，可能當年小弟經濟能力薄弱卦。

最近，潮州為食大哥吳錫輝微微咀話：「肥碌，帶你去間新嘢，名尚盛，由尚興老闆孫淑強（Tony）帶原有班底殺過萬宜大廈搞，好掂！」

第二個話掂，我必懷疑，因近年小弟已食到個咀愈來愈尖，但輝哥話得，幾大去，尤其由佢「卜」位，大大個江湖地位也！

果然，Tony見輝哥駕到，不敢怠慢，全程由寫菜落單到撲出撲入廚房監工，皆親力親為。結果，我地大群「為食敢死隊」真真食到舐舐脷，公認呢餐值九十五分（平日八十分已經收貨）。

我最難忘兩味，一極平，一極貴。

平的為街市每斤三十蚊的新鮮鱭魚，Tony用來做魚飯。今個月開始當造，因要準備產卵，故條條雖只六吋長，但肉質肥美嫰滑標晒油，勁好味。

現今是鱭魚最肥美季節，這是原汁原味潮州魚飯做法。

另一為潮州翅，合理價近四百一碗，聽落成餐飯咁貴，但不單物有所值，肯定為小弟歎過（當然唔多啦）最正斗的一碗。

這碗潮州翅驟眼看不出乾坤，但卻是我吃過最頂級的。

其他另一極品，為就算上汕頭都冇呢級功力炒出的薄殼，有相大家睇，上枱已令人眼前一亮，嘩！乜可以泡製得咁靚仔？眾為食好友大喝：「各位兄弟，咪食住，打卡先！」

超靚仔炒薄殼，打完卡唔捨得食。

另外，潮州名產欖菜也是正到飛起，Tony 當日在街市買到最新鮮的龍躉腩，就用欖菜蒸之，腩位件件彈牙肥美，不只，最大享受為將滿是骨膠原的厚皮往咀裏送，再來啖美酒。

潮州欖菜蒸龍躉腩，肥美到癲。

簡單一碟潮州炒麵線，見證大廚功力。

人生，太多變幻，故應放下令人不快的執著（尤其自己改變不了而只能等時間改變的現實），趁能行能走，約老友多多見面多歎美食多談開心事啦，對身心健康有莫大幫助㗎！

「為食敢死隊」超滿意，即拉老闆孫淑強拍照留念（後排右二）

地址：香港中環德輔道中六十八號萬宜大廈地下G04舖

電話：2854-4557