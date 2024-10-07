台北，乃大食遊最佳目的地。首先，各類餐館以千計；第二，服務態度相對香港，非常良好；第三，同一類食物，最少平三份一。

另外，我肥碌最愛台灣那種半落後，人人溫溫文文（吵耳政客及電視主持人除外），公民意識相當強，文化水平也高。舉例，街頭絕不見垃圾箱，但目光所到，冇人會隨地拋垃圾，遑論放飛劍（吐痰）。故此，我真係「得閒就去」，去到可以入境行特快通道，真過癮。

上周台灣被颱風「山陀兒」重擊，但災區在高雄台南，台北呢，只有半滴風，冇問題，去！

基於個風來勢洶洶，政府於週三、四全台停班停學，好彩，冇迫停埋食肆，於是我又開始大食遊喇。

首先去「朝聖」，去邊？《麻神火鍋》是也。呢間火鍋，一味招牌出品孭起成間舖，正是——果凍鴨血，晚晚唔訂必冇位。有位都指定何時請離坐。我冇問題，反正目標為歎件鴨血，絕不磨爛蓆。

麻神最引以自豪為麻辣湯底，揚言可以當湯水喝，你敢嗎？

果凍鴨血不知秘方如何？ （恍似可口可樂，永不公開），只知無比嫩滑，不少人形容為BB仔皮膚。大大件，太滑，筷子夾不起，必須用刀叉，似鋸牛扒咁處理，好味又好玩。

這件果凍鴨血孭起整店營業收入，嫩似B B皮膚，秘方絕密。

地址：台北市松山區南京東路5段8號3樓

電話： 886 -2- 2749 2508

到台北，豈可不大吃特吃刺身壽司？

多次到台北，試過多間，全部超抵食，只需香港一半價錢，已飽到要中途離席跑步消脂，然後再回店搏命。

今次首遇《小林食堂》，乃小兒排骨仔引領，細細間，只十八個位，壽司吧由一位師傅殺晒，用料非常新鮮。

望住小林飯堂的什錦刺身，唔多捨得食

北海道海膽，只宜閉目欣賞

小兒來過多次，識途老馬也，替為父點咗雜錦刺身，手握壽司拼盤定食，老婆大人點了非常靚仔的燒牛肉飯，見到都流口水，排骨仔另叫一客魚生飯。然後，再來一份北海道海膽三人分享。

老婆大人的燒牛肉飯，也是非常靚仔

日本菜，味固然好，更精彩，是欣賞其擺設，高檔次的，真是有如藝術品，你根本唔捨得食，小林食堂的出品，少少近矣。

點完菜，老闆娘Peggy提醒，定食包括一碗味噌魚湯及一客燒魚。今次的魚是燒魚下巴。

非常滿足的一餐，埋單三千多台幣，約港幣八百元，肯定平香港一半，誠意推薦。

小林食堂外型低調，好易走眼

地址：台北市大安區金華街235號地下

電話：886-2-2700 2580

到台灣，必食刺身之外，當然是牛肉麵及小籠包。長居當地老友介紹：「碌sir，今次唔好去點水樓或鼎泰豐喇，去《京鼎樓》啦，老闆正正出自鼎泰豐，近年火紅，晚晚坐爆日本客！」

有自信的食肆，多用開放廚房，京鼎樓也如是

即訂位，喂！颱風來襲喎，竟全滿，究竟點解大半是日本客呢？有機會再研究。

特別推介這店的小籠包、蝦仁燒賣及炸豬扒，尤其有少少驚喜，為皮蛋凍豆腐，所用的皮蛋，質素超高。

京鼎樓的小籠包及烏龍小龍包皆招牌出品

這份凍豆腐皮旦，帶來驚喜

地址：台北市中山區長春路47號

電話：886-2-2523 6639