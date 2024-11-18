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18/11/2024

珠海休閒大食遊

#水晶豬手 #強記湛江雞 #湛江雞 #春興酒家 #珠海 #港珠澳大橋 #粥油 #珠江客輪 #毋米粥
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  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

Photo: 相片由作者提供

　　旅行，最佳方法是逆流而行。如今凡周末，港珠澳大橋必塞死，另外返內地的所有關口，也必人潮洶湧，故此，我肥碌必定人去我唔去。即從不用港珠澳大橋，也不會周末回內地。

 

　　咁幾時去？周二三四。點去？坐已經冇也人再用的交通工具——珠江客輪。

 

　　老友，嗰種悠閒法，與坐港鐵過深圳或迫巴士過珠海，簡直天淵之別。

 

　　小弟慣性，坐上午十一點半船，其時，中港城碼頭死寂一片，恍似乃在疫情高峯期，有種「包碼頭」及「包船」感覺，成個大爺款。上船後，喜歡坐邊個位都得，跳來跳去個個位試吓又得。

 

　　七十分鐘航程「殊」聲就過。去到珠海，碼頭也幾乎空無一人，關員得閒到嗌阿媽，遊客當然不用排隊，直行直過。

 

閒日中港城碼頭，空無一人，恍似仍在疫情高潮期。

 

　　因已有廿年珠海兩日遊經驗，熟晒，不用搭的士。一點正步出碼頭，先到對面九洲花園的毋米粥歎一歎。此處粥油（有米不見米，只取其精華）綿滑香，來一小窩，鋪滿生菜，再加一條此處的招牌油條，簡簡單單已滿足到不得了。

 

毋米粥的粥油及油條，非常之滋味。

 

毋米粥

地址：珠海香洲區情侶南路455號九洲花園

電話：（0756）3322633

 

　　食飽飽，搓搓肚，跳上23號電動巴士，放一蚊人仔入錢箱（全市巴士劃一收費），就幾遠都到，目的地，只四個站，吉大區園林路。

 

電動巴士，全部一蚊人仔。

 

　　選住的酒店名君悅來，兩至三星水平，簡約但房內基本設備齊全，約三百人仔一晚（視乎是否旅遊季節）。此處樓下食肆花多眼亂，不足一公里的園林路，足有近百各式食肆，要乜有乜。但我次次只鎖定一間——強記湛江雞。食的，也是次次三味：湛江雞半隻、水晶豬手及客家煎釀豆腐。

 

　　點解？肚只得一個，當然食最正的。

 

　　入酒家前，先到隔鄰便利店，七十元人仔買樽國產的葡萄酒，煙台出品，質素不俗。

 

　　如此，一丁友悠悠閒閒，邊擦手機邊將大塊結實又充滿雞味的湛江走地貨送入口。

 

　　水晶豬手也是一絕，爽脆而冇肥膩感覺，上等廚功，尤其塊豬手皮，靭厚好（口趙）頭。

 

　　點解要食豆腐？皆因此處的豆腐品種香港根本冇，滑似雪糕而充滿豆香，用深山泉水造成，只三十四元人仔大大碟，我覺應值一百！

 

強記湛江雞，肉實而厚，雞味極濃。水晶豬手卜卜脆。煎釀豆腐滑似雪糕。

 

強記湛江雞

地址：珠江市香洲區園林路3號

電話：（0756）3368123

 

　　飲飽食醉，三分鐘回到酒店，倒頭大睡，一宿無話，翌早七點起床，先在附近晨運拉筋。吉大區相當寧靜，一點也不繁忙，正合渡假。

 

　　八點，先沖個涼，再步行五分鐘到春興酒家享受正宗廣州式早茶。好玩在每位客人有特別車仔，上有水煲茶壼，保證水滾茶靚。

 

　　選春興，因地方夠大，一人獨霸四人枱，枱與枱之間距離感足夠，點心又如何？合水準，尤其腸粉，即叫即拉，煙煙韌韌，通常我會再來一籠潮州粉果及一碗枸杞豬潤粥。

 

春興酒家勝在夠大，水滾茶靚，點心水準不俗。

 

春興酒家

地址：珠海市香洲區園林路33號

電話：（0756）3368388

 

　　兩日一夜悠閒鬆弛旅程，飛快過去，再踏上23號巴士往九洲碼頭，坐中午船回港慰妻。每次我都望住珠海講：「後會有期！」

 

 

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