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16/12/2024

支持佢結業・但覺很可惜

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  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

Photo: 相片由作者提供

　　單看今日標題，是否覺得有點矛盾？你又支持人結業，又話覺得可惜。

 

　　正常情況，結業當然是做唔住，出品服務皆未如理想，又或物非所值令顧客卻步，令生意欠奉，如此，結業是正路的。

 

　　但今日講的小店，出品服務皆理想，老闆娘梁太親自下廚，非常和藹可親，價格廉宜，故此生意絕無問題，更重要，業主不單並非無良一族不停壓榨，反之，誠懇要求梁太繼續經營下去。

 

　　如此有利條件下，為乜我支持佢結業？

 

　　故事由二十多年前講起。當時何文田廣場剛剛落成，地底街市由豬牛雞魚菜檔及熟食攤位組成，其中一檔，為「上海美食之家」，由一對非常勤懇新移民夫婦經營。

 

此店毫不起眼，門口貼有我早年推介專欄。

 

　　丈夫梁師傅之前在土瓜灣名店「美華」做點心師傅，功夫相當不俗，故早有一定熟客基礎。時機成熟，決定自立門戶，夫唱婦隨，老公做廚，老婆負責櫃面及清潔工作。

 

　　兩人朝早五點開工，應付七點後附近學校及辦公室如潮擁至的白領及學生。當中，我肥碌亦漸漸成為熟客，因梁師傅做的小籠包、菜肉包、葱油餅、雲吞水餃，實在好味。久而久之，更交上朋友。

 

小籠包即叫即蒸，熱騰騰出爐。

 

　　某朝，梁太尷尷尬尬問：「曾先生，可否唐突地請你替小女寫一封入學推薦信呢？因為⋯⋯」。梁太有兩個女，其中一個輕度智障，須入特殊學校，故提出要求。舉手之勞，當然得得得。

 

　　如此勤勞夫婦，終於捱出彩虹，十年前決定開街舖，搵阿搵，搵到江西街一舊舖，細細間，正合兩人展拳腳，開始增加供應小菜及客飯等。基於收費廉宜質素高，很快已站住腳，加上幾年前附近的「美華」結業（老闆夫婦搵夠去嘆世界），全無上海菜對手，生意根本不愁，但可以想像，賺的也是辛苦的血汗錢。

 

此處的炸豬扒，肉厚鬆化外殼卜卜脆，一流水準。

 

　　每朝梁太推木頭車到土瓜灣街市入貨，梁師傅就在廚房搏盡搓點心，準備食材，早午晚做足三餐，死捱爛捱。結果⋯⋯晴天霹靂，四年前，梁太發覺丈夫開始冇記性，手腳也漸漸變慢，遂帶佢求診。一驗⋯⋯發覺患上暫時沒法根治的腦退化症。

 

　　若此事發生在別人身上，多會長嗟短嘆，但超堅強又性格樂觀的梁太，咬咬牙，立即開始苦學丈夫所有廚技，兼且，憑一人之力，再請位老婆婆任洗碗清潔，就此撐起整間舖。

 

　　雖然只做午晚餐，但仍要買材料及做各種準備功夫，兼且頂住廚房所有出品流程（減一半菜單）。神奇地，出品水準不單冇跌，反之，有幾味更做出極高水準，尤其炒鱔糊。

 

梁太這味炒鱔糊，絕對香港頂級水平。

 

　　昨晚又去幫襯，佢微微笑堅定地話：「碌 Sir，我頂唔落去啦，丈夫及女兒要照顧，腰骨也退化到經常赤赤痛，決定明年二月尾結業喇。」

 

　　「梁太，我百分百支持你決定，未來兩個月，將個個禮拜來欣賞你的廚技，以向你致敬！」沙個冧先。

 

帶齊昔日晨光第一線班底去歎梁太廚功。

 

上海美食之家

地址：九龍土瓜灣江西街2號A地下

電話：2242-0432

 

 

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