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27/01/2025

最成功社企餐廳——康姨小廚

#社企 #慈善團體 #康姨小廚 #食家之選 #復康會 #伙伴倡自強
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  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

　　香港，無論任何時候，都充滿愛心一族，經常或高調或低調協助弱勢社群。

 

　　過去十一年，我組織了一個小小捐款團體，與幾百位善心人，每人每月以微薄力量夾一筆錢，捐慈善機構，主要針對中小型的。

 

　　多年下來，捐了給上百機構，發現，原來香港服務不同老弱傷殘的志願團體，真的是以千計，非常壯觀。

 

　　不過，又有一發現，是大部份空有熱誠，但卻不太懂得運作，包括籌款、推廣及開展活動。當中小部份，曾經營社企餐廳，因種種理由蝕大本，失敗告終。

 

　　不過，總有成功例子的，表表者為銀杏館。另一間則是在紅磡高山劇場的康姨小廚。

 

康姨小廚窗明几淨，坐得舒服。

 

　　「康姨」開業已幾年，我斷斷續續去晚飯及外賣，見證營運越做越上軌道。由初初以普通一間飯堂式服務及出品開始，不斷提升，透過大裝修，訓練員工，改良出品，到今天，已變成一間中上質素的中式食肆，大廚炮製的菜式，非常專業，由賣相到味道，以我食盡香港飲食出品計，值八十分，但付出的價錢，只七十分，超值！最重要，幫襯「康姨」，有極大內心的滿足感，因自知正在扶助大群需要援手的弱能人士，重返社會。

 

　　康姨小廚由慈善團體扶康會經營，獲得民政事務總署的「伙伴倡自強」社區協作計劃贊助。無論廚房、水吧及樓面，皆安排智障及傷殘人士在正常專業者輔導下工作。

 

服務員專業有禮，客人有奈心即可。

 

　　起初，「康姨」只是一層過，但因出品很好，我多番要求：「你哋面積唔細，可否間一間房畀希望有私隱的客人？當然，收費可以提高。」

 

　　意見講過，已即忘記。但上月再去，咦，竟設置了屏風，可做兩圍私房菜。

 

　　立即訂下，拉大隊為食鬼殺去，話明今次要試試師傅真功夫。得唔得？真係唔試唔知原來咁鬼得。

 

　　尤其四款：（一）冰梅骨。拉糖功力到家，排骨閃閃生光，酸酸甜甜入晒味，令我輩紅酒迷大樂，真真可以大啖酒大條骨。（二）豉汁蒸蟠龍鱔。用又肥又粗的新鮮鱔，汁液調校水準恰可，大鱔入口彈到牙都甩，真的是正斗。（三）北菇鵝掌。人人識做，但首先講用料，菇身是否夠厚多汁？另外，鵝掌炆功如何，是否軟硬適中，吮落滿入有膠質？呢間超水準。（四）杏汁豬肺湯。這個湯，獨步江湖當然是陸羽茶室。不過，如今坊間也不少師傅的出品，越來越接近了，「康姨」正是其中之一，不可錯過。

 

冰梅骨乃鎮店之寶，頂呱呱。

 

豉汁蒸鱔，件件彈牙。

 

北菇炆鵝掌，目測已知極正斗。

 

杏汁豬肺湯，真材實料。

 

　　另有一味，也必試，正是炸子雞。總之，班齊一圍人，先預訂，再殺上高山劇場啦。

 

軟綿脆口炸子雞。

 

康姨小廚

地址：九龍紅磡高山道77號高山劇場舊翼一樓

電話：2386-1877

 

 

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