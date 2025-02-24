絕對不大的「大宅」 歎超班佛跳牆

開食肆，多數人會選擇最旺地段，盡量高調，追求人流，追求眼球，追求街客。

但相反，在內地、台灣、日本、南韓，也包括香港，有些經營者，則刻意求低調，營造一種大隱於都市感覺。這類店，若企得住，必定有大量熟客，出品精，唔會平，地方不大，主要做知音生意。

最近遇到一間名「大宅」的，正正走這種路線，藏身在謝斐道一間中小型酒店「問月」之內。酒店本身賣品味與優雅，「大宅」當然配合，整個設計，肯定高手之作，置身其中，你會不期然斯文起來，因氣氛使然也。

此店只可坐四十位左右，矚目所及，七成為年青專業女性，輕談淺酌。

這種格局，當然不會鬥平，聲明平均消費一千左右。值不值？這個，要以整體享受衡量，既然坐爆，市場已經有晒答案。

「大宅」藏身於謝斐道的一問低調品味酒店「問月」

是晚菜單，由頭盤的二十年古月龍山花雕生醃蝦，煙燻素鵝及洛神梨子開始，你已感覺到，大廚對自己的要求，應該比客人更高，由賣相到味道，希望做足一百分。

全頓晚餐，最超晒班為「大宅佛跳牆」，打正自己招牌，一啖入口，全枱為食鬼你眼望我眼，大家以眼神齊齊讚嘆：「喂喂，乜佛跳牆原來可以正成咁的。」

問經理，原來此處有兩款佛跳牆，一是正常版，我哋豪啲，食upgrade版。真厲害及不惜工本，用一百斤水燉老雞火腿豬大骨，熬至剩下十五斤，全部起膠，再加入鮑魚、花膠、瑤柱、白鴿蛋等再燉。小壼上枱，蓋一開，濃香撲鼻，再來一口湯，但覺黏杰濃稠，乃小弟多年來嚐過的最頂級佛跳牆。噢，原來可以好成咁的，論廚功，真的是一山還有一山高。

這盅佛跳牆，用料珍貴入口起膠，是我食過最好的

當晚第二位美味，為蟹黃銀針燴鮮拆蟹鉗，用到最大最鮮的肉蟹拆鉗，如此用料，根本完全冇得輸，伴以素翅，亦口感層次提升不少。

肥大肉蟹拆鉗，伴以素翅，夢幻相配

值得一再品提的，還有單尾的蝦子濃雞湯伴菜苗手工拉麵。

本來大家至此已飽咗八成，但湯麵一上，輕輕咬一條麵，哎呀，勁正，於是人人（口雪口雪）聲將麵往口裏送，不止，更將湯底一灌而清，半滴不留。大家搓搓肚，諗住大滿足後收工返歸覺覺豬嘞。點知，經理又笑笑口話：「各位各位，千祈咪錯過此處的芋蓉燉鮮奶啊，唔食必後悔。」

單看相片，難以感受到為何在座為全部食鬼，竟會將這碗蝦子濃雞湯拉麵一滴不留吞下肚

講到咁誇張，飽死就飽死，上啦！

點解「大宅」出品，可以咁引誘人的呢？明明飽到上心口——但如此美食，點忍口？唉……終於，又是「全碗清」。

「大宅」甜品芋蓉燉鮮奶，真是魔鬼的誘惑

本來簡簡單單的一個巨型炸煎堆，大廚也要撚到似藝術品般才上枱

人人食到傻下傻下找數，當然每人過千，但有冇肉痛？冇！套用老友楊醫生口頭禪：「呢餐抵食。」

地址：銅鑼灣謝斐道380號問月酒店3樓

電話：5695 8863