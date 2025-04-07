遊貴州，最佳月份是二三月，因處處皆黃花海，連綿以公里計，喜歡攝影者，必樂不可支，流連忘返。



遊貴州，二、三月最佳，處處黃花海，男長者可大玩「臨老入花叢」。

我肥碌又如何？當然繼續食食食。幾天之內，雖沒有一餐是完全精彩的，但都食到幾味九十分以上的菜式。

到貴州，不能不吃最地道傳統的臘豬，取材肥大母豬，風乾後用大量柴火煙燻，製成的肉可以切片食、滾豆腐煲，也可釀臘腸，皆美味。

此臘肉看似油淋淋，其實肥膏早早收實，沒有油膩感覺，豬皮尤其煙靭彈牙，一啖咬落，骨膠原爆滿口。



柴薰臘肉及臘腸，乃必試的貴州名產。

去到另一間食肆，裝修服務皆普通，但出品十俗一精，精彩的，正是白糯米釀鴨。將鴨先去骨，把雪白糯米飯釀入鴨身中，風乾後酥炸，鴨油滲進糯米，鴨皮炸至香脆，真真冇得頂。希望香港有大廚能試做，若能做出相若水平，小弟定會第一個飛身幫襯。



糯米鴨非常出色，香港廚師可照做。

貴州各城市，不少食肆皆標榜招牌酸湯魚。湯底紅卜卜，內有紅椒，不嗜辣的可能一見己成頭汗唔敢食，更遑論灌啖湯，但我呢，抱著「神農氏」精神，乜都試，死就死。

咦，原來唔多辣噃，淡淡幽香，似泰國冬蔭功湯，有點酸，好惹味；魚又如何？用肥大河魚厚切，件件肉肥嘟嘟。因魚只有鮮味但淡口，故連湯食，相當滋味。



酸湯魚在枱上煑，怕辣的會被賣相嚇怕，其實不辣也好味。

現今潮流，任何菜式及配襯，不可只講味道，更要令客人有打卡衝勁。

又試過一間，出品一般，但勝在枱上裝飾夠奇特。例如，用一個浴缸型的小碟裝醬汁，又Cute又搶眼，東主神來之筆安排。



這隻「浴缸」汁碟，相當Cute。

到貴州，因景點相距甚遠，故每日車程閒閒地五六小時。在車上睡覺看風景聽音樂之餘，當然望望附近有乜嘢買。

某日下午，經過大片農田，遠望冇乜特別，但一埋望路邊，嘩，全車大嗌：「唔該停車！」

乜事？原來所見的農田為草莓田，人人大唱Beatles的《Strawberries Forever》外，更飛身下車搶購。在香港，草莓只可在超市或水果店買。如此新鮮即摘即賣的，真要有點緣份才能遇上。

晚餐時洗得乾乾淨淨，大大碟靚靚的作餐前水果。起初，咁養眼，點捨得食，但⋯⋯你一粒，我一粒⋯之後，全晚最快清碟的，唯此一碟。味蕾最誠實，唔好食點會搶光，反之，則必你推我讓。



即摘即食的新鮮草莓。

遊貴州，除看風景外，必須晚上到貴陽市南明區青雲路步行街一遊，為食鬼必瘋狂，因有千計各式食肆。

過去二十年，國內所有大小城市，都有步行街，行過不少，認為最成功的，正是這條。



貴陽市青雲路步行街，年靑人「潮聖」之地，活力澎湃。

內裡活力澎湃，擠滿全城年青人，個個滿臉幸福與希望。所有商舖，絕不似香港商場或是國內其他步行街般充滿毫無個性與創意的連鎖店。青雲路裡的，間間不同，由招牌到名字到外型到內裡設計，全部強調獨特風格，難怪成為潮人聖地。



各式食肆千計，人頭湧湧。

此處本屬舊城區，為何可以改造得如此成功，這個，應是國際一流學府工商管理學院研究個案。真希望香港的高官，由特首開始到各局長署長，肯虛心作出深入研究，再試試在香港另創「青雲路」，避免再搞老土的「廟街繽紛」嘞。



相比青雲路，「廟街繽紛」老老土土，何來吸引？