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肥碌大食遊
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22/04/2025

臭豆腐臭，生醃蟹鮮

#杭州酒家 #臭豆腐 #食家之選 #米芝蓮 #杭州菜 #灣仔美食
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  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

Photo: 相片由作者提供

　　一轉眼，原來香港最好（我認為，不用「之一」！）的杭州菜酒家「杭州酒家」，已開業廿年。

 

　　上周班齊八十人殺去搵吳瑞康老闆，話明呢餐要再歎經典出品。

 

此店靈魂為老闆大廚集一身的吳瑞康，出品絕對有保證。

 

　　大家記住，想食好嘢，切忌臨時抽起條筋就去。如此，食肆多只能提供「行貨」。

 

　　我呢，必定俾足兩個月時間準備。

 

　　包全廳，十一人一席，菜單：醉香乳鴿、醬香鵪鶉、炸臭豆腐、醬醃羔蟹、龍井河蝦仁、東坡肉跟餅、火朣煲老鴨、富貴雞、剁椒蒸雅片魚頭、蘆荀炒鱔絲、春荀豆苗、葱包檜及酒釀丸子。

 

　　全部頂級水準，只有一味富貴雞非小弟杯茶，慣性造法蒸得太熟，無晒「口趙」頭。

 

　　是晚頭盤尤其精彩，炸臭豆腐一上，全場開心死，又扮掩鼻怕臭，又個個搶住食，然後⋯⋯ 速速灌茶灌酒減低口腔「攻擊性」。

 

　　昔日不少戲院門口都有即炸臭豆腐，如今幾乎全部消失，再不知何處可尋了。

 

臭豆腐一定要臭得來香噴噴，這裡做到了。

 

　　另外，醬醃羔蟹，簡直一百零一分，吳師傅與供應商關係非比尋常，才能覓得隻隻又肥又爆羔的青蟹，長時間浸醃後，肉質已可一吮而出，羔更利害，軟綿綿香噴噴，陣陣鮮味直滲全口味蕾，至高無上的享受。

 

　　在座總有人扮怕怕：「咪搞，生嘢好驚！」

 

生醃爆羔青蟹，香港難尋，極品！

 

　　杭州酒家做這味招牌菜，強調百分百衛生，開業廿年從未出事，我就百分百放心。事實，小弟乃「神農氏」，別人敢與不敢食的，一於全部照食。生嘢包括刺身、生蠔、螄蚶、生蝦、醃蟹⋯⋯ 皆喜歡，當然，各有所好，從不強求別人相陪。

 

　　是晚另一精彩之作為「剁椒雅片魚頭」。

 

　　識食魚的，必定嗜魚頭，精華所在也，雅片魚絕不例外。雅片魚係乜冬冬？其實是全球水域皆甚多的比目魚﹐魚頭肥美軟滑，最宜用椒絲薑葱蒸之或焗之，熟後魚油香混和葱油香，濃郁豐厚，尤其適宜伴以烈酒。

 

剁椒雅片魚頭，又肥又滑，吃不停口。

 

　　單尾也出乎意料，首次得嚐，名為「葱包檜」，外型似廣東油條，但色澤則近白麵粉，速速上網問「啞老師」其背景，形容為：杭州特產小吃，以春餅裹以麵皮及葱，用鐵板大力按壓在平鍋上反覆數次，以達至脆卜卜焦燶效果，食時添加甜麵醬或辣醬。

 

葱包檜含意鮮明，一於咬死佢！

 

　　此美食的歷史背景與廣東油條相同，起源是南宋秦檜陷忠臣岳飛至死，杭州人大為惱怒，紛紛將油條當做秦檜身體，力壓再燒之炸之以洩心頭憤恨。

 

　　杭州人的葱包檜與廣東人的油條，正是各有千秋，前者蘸醬食一流，後者當然是伴生滾粥。

 

　　極度滿足的一餐，米芝蓮推介，名不虛傳。

 

杭州酒家剛有廿年歷史，變「老字號」了。

 

杭州酒家

地址：灣仔莊士敦道178號一樓。

電話：25911898

 

 

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