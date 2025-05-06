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06/05/2025

林勸飛令你味蕾起飛

#觀星圖 #食家之選 #滿貫廳 #馬會中菜廳 #馬會 #快活谷
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  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

Photo: 相片由作者提供

　　潮流興講「頂流」，意即在一個範籌內極出色的人物。例如演藝界的王菲、謝霆鋒、古天樂、Cold Play、Taylor Swift⋯⋯

 

　　那麼，飲食界又如何？近年我日日食，月月食，年年食，覺得，真正能夠稱得上是香港頂流廚師的，十隻手指數晒。

 

　　當中頭三隻其中一位，正是今期標題人物，香港馬會的廚神林勸飛。

 


香港頂流廚神林勸飛，美食絕招例不虛發！

 

　　林師傅就似匹駿馬，永遠向前，永不停步，日日力求升呢。故此，經常能在一頓盛宴中將不同菜系的精華，全部Mix and Match獻上，搞到你的味蕾起飛。

 

　　能認識飛哥，是任何食迷的福氣。小弟六年前遇上佢，正是在目前在大裝修中的滿貫廳。那次，將食物放入口，咦⋯⋯ 乜得可以咁正？於是第一時間麻煩經理由廚房請出飛哥，與眾為食好友齊齊鼓掌致謝，拍照留念。

 

　　人，一定喜歡被欣賞，就此，大家成了好朋友，每隔幾個月，我就拉隊到滿貫廳來一次六星級享受。事前，必定俾足夠時間飛哥準備，以及，任由佢發揮。就此，次次歎到極高水準又不斷有驚喜的「阿媽家姐」（Omakase）。

 

　　今年開始，滿貫廳停業一年大裝修，林大師改到另一高高在上，飽覽快活谷跑道的餐廳「觀星圖」開壇。

 


「觀星圖」設計科幻，外望是快活谷衝線終點。

 

 

　　兩個月前，小弟再次要求佢設計一頓不時不食的盛宴。菜單一個月後傳來（度咗成個月！），包括：梅杏串茄（鮮艷）、香煎鴨肝（香滑）、蜜椒燒鱔（惹味彈牙）、羊肚菌瑤柱脯鮮螺頭燉雞湯（哎吔吔，竟有人可以弄出如此難以形容的超正燉湯，服晒）、陳年菜脯蒸星斑件（兩件，一口一件，魚的鮮味就在口腔內打滾，一定是野生游水貨！）、廿八頭南非乾鮑魚扣花菇皇（乾鮑要用餐刀鋸、咬落啖啖煙靱黐牙，冬菇極厚身，早早將鮑汁的日月精華全吸收）、老薑花雕龍崗雞（百份百新鮮雞，用花雕酒調較，可能是林師傅自創或改良版本，酒香加雞香，當然冇得輸）、牛骨湯大根崩砂牛腩（湯底充滿牛骨味，令大根嗦到滿滿，一咬銷魂。崩砂牛腩炆至入口即溶，油花四濺，呢種級數牛腩，冇關係，絕對買不到）、葱油蚌仔拌麵（有點似台灣名產擔仔麵，但用上高級的蚌仔，細細碗，兩啖吞光，好味！）、脆炸流心奶皇包（細細隻，打開熱騰騰奶皇流出，要立即用脷兜住猛吮，嘩嘩，本來至此已飽到上心口，但⋯⋯ 死就死，成個「口趙」光再算！）。

 


頭盤輕巧，入口已覺啖啖是心思。

 


這碗羊肚菌瑤柱螺頭燉雞湯，乃近期難得嚐到的極品。

 


乾鮑扣花菇王，兩者皆要用刀鋸，咬出不凡功力。

 


游水野生星斑，味極鮮，一口一件閉目欣賞。

 


牛骨湯大根崩砂腩，最高質素廚技烹製最高質素材料。

 


七彩冰粉配上流心奶皇包，飽到上心口仍難忍全部吞清光。

 

　　人有人緣，食有食緣，若是人緣再加食緣，實在太幸福了。故此，離開「觀星圖」時，全部為食鬼向食神三鞠躬致謝。

 


人人食神上身，當然要大聲感謝廚神。

 

觀星圖

地址：香港跑馬地黃泥涌道快活谷馬場看台三座七樓

電話：2966-5811或電郵 rc.topaz@hkjc.org.hk

訂位：全費會員、公司會員及賽馬會員

 

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