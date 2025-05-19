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肥碌大食遊
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19/05/2025

嶺南會所並未Out of mind

#食家之選 #中環美食 #嶺南會所
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  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

Photo: 相片由作者提供

　　英語有云——Out of sight, out of mind，無論人或物以至食肆，無不如是。時間，大部份情況下可以洗掉記憶。

 

　　我肥碌日日食，月月食，年年食，多年下來，當然食過百計食肆，有的仍然健在，有的早已蒸發；有的，曾密密幫襯，但熱情一過就甚少涉足。「熱情」是很虚蕪的，可以是口味，是感覺，是出品，是服務⋯⋯ 又可能是相熟的廚師跳槽他去，失去親切感。

 

　　曾幾何時，為食老友極喜歡到中環嶺南會所，因位置就腳，出品大路，價錢合理，最宜舊同學舊同事經經濟濟又一餐。

 

　　不過，可能出品花款長期如一，又因裝修日漸變舊，吸引力慢慢消失，再冇乜老友提議去訂房聚會。

 

嶺南會所1953年成立，歷史悠久。

 

　　上周「快樂傳媒老是佛」月會，輪到新哥做東，突然提出去嶺南會所，因佢老婆大人車小姐為會員，當然冇人反對，一於操去可也。

 

　　入門，咦，大裝修過噃，光光猛猛地方雅潔，而服務員則依舊，作風相當有親切感。

 

今日嶺南會所已經煥然一新。

 

　　睇睇今餐有乜好嘢先：清酒冰鎮鮮鮑魚、蛋白松露蟹肉卷、雙雪螺頭爆豬、雞油花雕虎蝦伴生麵、新鮮菠蘿咕嚕肉、荷香仁稔蒸馬友、翡翠金湯玉枕、金華玉樹雞、欖香海皇炒飯、嶺南自選雪糕涼粉。

 

　　嶺南仍然維持舊派作風，踏踏實實，冇大花巧，也冇將菜式或名稱作到天花龍鳳。

 

菜名平實，並冇作到天花龍鳳。

 

　　一餐既罷，全枱評語——比想像中更正！這會所，絕對不應Out of mind，理應每半年來一次，重溫經典味道。

 

　　是晚最冇得頂為盅超大燉湯，雪梨雪耳塞滿，幾乎要爆出，料頭勁豐富，令每一口湯水皆感到一百分的水平，少有地個個「老是佛」搶住添多碗，實在太正斗也。

 

是晚最精彩為海窩雙雪燉豬展，人人狂灌兩大碗。

 

簡簡單單的咕嚕肉也炒到鮮艷奪目。

 

　　甜品從來是嶺南會所招牌，冰凍涼粉加四式雪糕任揀——椰子、雲呢嗱、芋頭及芒果。若有女士在場，必定飽到上心口仍打開「第二個胃」狂吞兩三碗。

 

這處有「殺死人」的自選雪糕涼粉。

 

　　有一味菜式，從不是嶺南會所強項，甚至未見過的，正是雞油花雕海蝦伴生麵，呢種炮製方法，為已故東海飲食集團教父鍾錦所創，其後，傳授多名嫡系弟子。今次有此菜，難道廚房之內的大將軍，正是鍾錦弟子？

 

雞油花雕虎蝦伴生麵乃謝師傅招牌出。

 

　　一查之，果然命中！原來綽號「荷蘭梅」的謝意梅大師傅，幾年前跳槽至此，難怪水準急升啦。

 

　　好，一於年底前再殺來，要求謝師傅設計全新菜單，來次渾身解數極級表演，且看到時食神會否從天而降。

 

呢餐又食到「快樂傳媒老是佛」呱呱叫！

 

嶺南會所

地址：中環德輔道中25號安樂園大廈12樓

電話：2522 3339

 

 

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