  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Wonder in ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
肥碌大食遊
影視娛樂Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

30/06/2025

志成小館相當「摯誠」

#尖沙咀美食 #食家之選
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

Photo: 相片由作者提供

　　對於尋覓美食，我肥碌有一股永遠向前，永不停步的鍥而不捨精神。

 

　　經常聽見人呻——香港，愈來愈少好嘢食啦。

 

　　錯錯錯，錯得離晒大譜！香港出色廚師及餐館，日日冒出，問題是，你有冇努力去尋找？又或有幸遇上？尋覓美食一如任何成功，絕不會天掉下來，必定要積極主動出擊。小弟方法，與大群為食老友組成「為食網」，各自四出發掘，一有發現，立即互傳信息。

 


小弟四十多年前結識美食家輝哥（右），從此變為為食鬼。

 

　　呢呢，上周又有料到，老友「救火K」乃為食到爆一族，晚晚出街蒲，由地痞餐館到五星酒店，皆在其雷達偵測範圍。

 

　　「碌sir，有間好嘢你要試，在尖沙咀漆咸道，名志成小館，唔多起眼兼要行上二樓，故開業幾個月非太多人知，但大廚余志惠廚功相當高，你試過唔好就拆我招牌啦。」

 


尋尋覓覓，又俾我搵到間出品質素極出色的菜館。

 

　　好！小弟全家每逢週日就要出外開餐，因菲傭姐姐放假無人煮飯，立即訂位先。

 

　　此店果然唔易搵，兼且外型普通，一問之下，原來上手做唔住，既有齊一切架生設備，於是，兩位師傅決定接手，自立門戶創業。創業，絕對不易，加上冇人識，故此頭兩個月蝕得好「金」。

 

　　幸而，香港為食鬼無數，你有料，自然有口碑，然後一傳十、十傳百。

 

　　準時一家五口殺到，點咗幾味招牌菜式，試大廚段數。包括：豉油王雞腸、雲腿蝦多士、騰椒膏蟹蒸肉餅、蝦球炒粉絲煲、脆皮牛腩、炸子雞、蒸盤龍大鱔及三十年陳皮紅豆沙。

 

　　歎完，結論是五個字——專業水準高。

 

　　立即請出廚師，咦⋯⋯ 教書先生多過似廚師喎，斯斯文文陰聲細氣戴眼鏡。點解佢廚功可以咁勁？原來入廚二十多年外，最重要，曾在家全七福任職。

 


家全七福為飲食界少林寺，能夠跟隨徐維均大師而出身於此的，就有如「飲食大學院士」，功力有曬保証。

 


余師傅斯斯文文，似學者多過似「廚房佬」。

 

　　眾所周知，七福出品水準，最緊張為佢老闆徐維均。徐老先生自己入廚五十多年，乃前福臨門大股東兼主理人，對一切菜式出品，有極高要求，當然，對旗下廚師水平，也如是。總之，你打過佢工，過到佢關，就等於攞到飲食業的院士，肯定武功高強。

 

　　是晚，所有菜式味味皆精，尤其隻手吊炸子雞，已去到極品級數，足以獨步香港。

 


油光閃閃手吊炸子雞，獨步香江之作。

 

　　另一發現，為志成全用高質素食材。師傅話：「全部我親自到街市揀，兼且，賣唔晒食物會放棄或做員工福食，絕不拿來奉客，以免影響出品水準。」

 

　　當晚吃另一全場叫好為膏蟹蒸肉餅，蟹汁加肉汁，鮮味無比，立即人人叫白飯，一邊撈一邊嘆，久未遇上如此正斗味道也。

 


第一次食志成小館的騰椒膏蟹蒸肉餅，有點驚艷感覺。

 


這條盤龍鱔，食出奇高功力。

 


雲腿蝦多士，非常靚仔。

 


豉油王雞腸，有無令你流口水？

 


單尾豉油王炒麵也被掃清光，半條無剩。

 


裝修不高檔，但有味道。

 

志成小館

地址：尖沙咀漆咸道南71號一樓

電話：6230 9498 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多肥碌大食遊文章

你可能感興趣

#尖沙咀美食 #食家之選
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

特朗普想靠穩定幣撐美元

16/07/2025 11:23

貨幣攻略

特朗普怎樣看待新加坡？

15/07/2025 13:00

大國博弈

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk