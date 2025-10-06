我要質素，不要著數！差的食肆，我不會公開劣評，但不會再去

小學成語有教「一分錢一分貨」，但問題在，絕大部份人皆貪心，希望半分錢一分貨！提供貨者為吸客，有乜方法對應？

第一，將價錢提高，再扮打折，純粹心理戰；第二，將成本及質素一齊降低，迎合貪便宜者。



本是小學生常識，但貪心者總有不接受如此。

內地早年（現在也如是？）製作的肉丸及魚丸，不少商人混入化學品或其他不知名肉類，以此降低售價。結果，如今真真正正用百分百海魚、牛肉及豬肉打出來的魚蛋、牛丸及豬肉丸，絕對難尋，就算搵到，價錢也會令你窒一窒。



街市大量平到無可能的「魚丸」及「肉丸」，若你信全粒是用又新鮮又真實的肉造，敬請驗腦。

現實市場就是如此——劣幣驅逐良幣。

我又如何？基於自己也經營過餐館，深知兩句口號——要有質素，勿求著數。

早年已經多次在專欄及朋友聚會中揭露，鯉魚門咁多死海鮮，邊個食？該處經營酒家老友廿年前跟我講：「碌sir，一批海鮮返嚟，大致上三份一已經仙遊，三份一開始慢走（就快上天堂），三份一生生猛猛。普通常識，邊個食死嘅，邊個食生嘅呢？這本來是BB都答得出的問題，但大部份消費者不願意面對，人性負面一方蓋過理智，竟要求死魚價錢食游水海鮮，係咪黐咗線？」



人人想食的鯉魚門海鮮，大家眼見，但廚房內的死魚死蝦死蟹，又由邊個食？

現實上，鯉魚門酒家間間如是，將死魚用大量味粉胡椒粉等醃之，再上脆漿炸至金黃，跟酸甜汁上枱，賣俾貪平食套餐一族，又或傻下傻下乜都唔識分的水魚遊客，做廉價團餐。



客人貪念，助長飲食業出現劣幣驅逐良幣。

近年凡跟我去尋找美食的，無不問：「哈，點解跟你食與自己食，同一間會差咁遠的呢？係咪⋯⋯ （佢哋當然想話我有惡勢力啦！ ）」

「勢力」，的確有，好的，必定表揚，兼帶大量為食鬼去幫襯、去欣賞，令到大廚及老闆開心到飛起，豬籠入水，百分百「正面勢力」。



差的食肆，我不會公開劣評，但不會再去。好的，例如「志成小館」，則用「良性勢力」助其起飛。

志成小館相當「摯誠」

至於「惡勢力」有無？大家睇我專欄及聽我做電台幾十年，有無發覺小弟負面評論任何食肆？一間都無！出品差的，試完一次就無下次，反正，香港食肆萬千間，做小生意，做得唔好，惡果會自食，唔使我做醜人。

想食好嘢，「正面勢力」之外，更應該俾足錢甚至俾突，千祈咪要求打折減價咁戇居。食肆凡與網上平台合作收七折的套餐，除非自助餐，否則也必定是計住成本度身訂造的，無可能俾餐館內最高水準的材料及出品你，這又是普通常識！

例如我肥碌次次幫襯以「刮穿煲」為招牌的基哥，必指定要特別泡製的「大師版」，唔會選擇「標準版」。

即係點？即係每位俾多百幾二百，改要彈牙肥鱔（唔要奀瘦）、頂角羔蟹、真正海蝦。



幫襯基哥，我必定加錢要求「大師版」，絕不為慳錢食「標準版」！

呢呢，我下個月又搵佢喇，因基哥快將「絕版」，無奈，炒咗半世紀的左手夠鐘收工，早早長期靠藥物頂住，晚晚自我折磨，醫生作出最後警告，舊曆年底前，點唔願意都要再見江湖了。呢餐，係咪更應不惜腰間錢呢？