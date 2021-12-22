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22/12/2021

聖誕節2021 | Last Minute張羅聖誕派對美食！靚扒、生蠔、海鮮、甜品，一站齊晒！派對套餐仲可送上門？

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Text: Christy Yiu Photo: 由city’super提供

　　臨近年末，聖誕、新年節慶一個接一個！大家預備好如何慶祝了嗎？除了去食聖誕餐，不少人也會選擇在家開party！只是臨近假期，不少上班族都「忙到甩轆」！若你也和編者一樣，工作忙得無睱分身四處張羅party food，就去city’super吧！在這裏可以一口氣掃晒多款派對美食！

 

由食肉獸到甜品控都滿足到！

 

　　每年趕著入貨，編者都會在last minute跑去city’super！皆因超市由精品肉食到甜品都一應俱全。而今個聖誕，編輯更發現超市推出了一系列「聖誕menu」，包括被譽為世界最佳牛肉的「西班牙冰鮮乾藏熟成加利西亞牛肉西冷」、國際知名的生蠔品牌「法國吉拉得生蠔Nr.0」、鮮甜美味的「熟松葉蟹」等等，再加上不同的精選芝士拼盤和各式甜點，在家開派對隨時比在餐廳吃豐富！即睇有咩必買推介！

 

肉類

 

　　聖誕節唔一定食火雞！吃靚牛扒一樣開心！這裏搜羅了來自世界各地的牛扒，有不同產地與部位供選擇，愛脂肪香還是肉味都揀到心水！買回家烤至外脆內嫩，切開冒著煙兼香噴噴，正！

 

Rubia Gallega西班牙冰鮮乾藏熟成加利西亞牛肉西冷 $時價

冰鮮60日乾藏熟成美國長期穀飼安格斯牛肉肉眼 $684

法國冰鮮迷你閹雞 $480

 

海鮮類

 

　　想來一點海鮮，一樣有！現時正是歐洲蠔當造季節，超市就有多款法國生蠔如白珍珠、基爾特級蠔等供選擇，當中香港人最愛的吉拉得（Gillardeau）生蠔是首選！而且仲要是size最大的Nr.0！入口爽脆又不失creamy，帶甜美果仁香，令人不禁一隻接一隻！大伙兒開心share，還可選日本熟花咲蟹，解凍即食，超級鮮美！

 

挪威鮮極光三文魚塊 $560.00

精選各式生蠔：

法國吉拉得生蠔Nr.0 $78／隻

法國Tarbouriech特級生蠔Nr.0 $88／隻

法國city’super特選生蠔Nr.0」 $58／隻

法國基爾特級蠔Nr.0 $58／隻

法國白珍珠蠔NR.1 $68／隻

法國沙皇蠔Nr.1 $58／隻

熟松葉蟹 $588

日本熟花咲蟹 $418

 

冷盤／甜品類

 

　　喜歡飲酒，不要錯過芝士和cold cut拼盤，拼盤集多款火腿、芝士和水果於一身，邊傾邊飲邊吃最啱！

 

芝士及熟食什錦拼盤 $588

週末冷盤拼盤 $141

CITYSUPER X ANTONIAZZI 意大利聖誕蛋糕 （黑朱古力／傳統橘子蜜餞） $328

 

下一頁：懶人必選！4款派對套餐

 

 

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