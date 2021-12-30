放假、跨年！一於帶毛孩去Hea！精選5間毛孩啱去Cafe、餐廳！文青、電影場景、異國風齊晒！

正當大家仍然沉醉在聖誕的氛圍之中，轉眼間又要準備除夕夜的倒數派對！相信各位在Party狂歡後，元旦日一定會睡到3點！煩惱就來了，餘下的時間如何渡過好呢？一於就去Café 吃美食、打個卡、hea 一hea 吧！今次編者就為大家搜羅了5間必去的打卡able餐廳和Café，全部都是Per-friendly，可以帶埋毛孩一齊happy！

#1 「活LITM」︰夠開揚！特設毛孩all day breakfast＋Puppuccino

自北角匯開張，一直有不少新餐廳進駐，最近就有間寵物友善餐廳登場！近2000呎的「活LITM」主打西式主食和輕食，裝潢走簡約風格，而且可以180度飽覽海旁的景色，光線從落地玻璃窗引入，可以好好感受冬日的陽光，特別寫意！

（圖片由「活LITM」提供）

推介大家試吃「白酒蒜片橄欖油大蝦炒意粉」（$128），爽口不油膩；又或者可以試點「炸雞窩夫」（$88），炸雞香脆多汁，有驚喜；這裏一樣有咖啡飲，分別有果仁味和果香味較重的咖啡豆任君選擇。

白酒蒜片橄欖油大蝦炒意粉 $128

（圖片由「活LITM」提供）

知道各位主人不忍心自己的毛孩「齋坐無得食」，所以這裏提供寵物餐牌，選擇比一般餐廳和Café多，包括有全日早餐（$98）、牛肉漢堡（$88）、藍莓香蕉班戟（$68）等，更有以無乳糖牛奶調製的「Puppccino」（$45），估不到毛孩都都可以一齊飲咖啡！

寵物餐牌上的菜式都是以純肉和新鮮蔬菜炮製，不含麵粉和零調味料，主人可以放心！

（圖片由「活LITM」提供）

活LITM

地址︰北角匯1期G01，G02及G32

營業時間︰11:30am－10pm

訂座電話︰2638 1777

#2 「哈欠Haahim」︰小清新Café！文青之選！

深水埗一帶向來都是文青小店的集中地，隱藏著不少小清新café和餐廳，因此編者另一間要介紹的就是今年年中才新開的寵物友善Café「哈欠Haahim」，大走日本、台灣文青風格調，雖然店面不算好大，但是木系的裝潢給人一種自然舒服的感覺，文青們一定會喜歡！

（圖片來源︰Instagram@haa1him3）

「哈欠」有提供主食和輕食，其中「牛肉丼」非常吸引，別看菜式普普通通，紫洋蔥牛肉配微辣菜脯和青瓜，吃起來口感非常豐富！Café最最最特別的就是提供生酮飲食，以上的牛肉飯可以改為蒟蒻米，同時Cafe 提供生酮甜品，就算是減肥都有啖好食，正呀！

（圖片來源︰哈欠Haahim Facebook）

這裏一樣提供「毛孩之選」——健康蔬菜餅，選用新鮮的蔬菜混合三文魚肉或是雞肉蒸焗而成！雖然毛孩的選擇不多，但是總比做「陪坐」好！

（圖片來源︰哈欠Haahim Facebook）

哈欠Haahim

地址︰深水埗桂林街157-161號青山道3號建新大廈地下E舖

營業時間︰11:30am－9pm

電話︰2386 8837

#3 Route 99 ︰復古美式風格！走進美劇／電影場景！

將軍澳海旁近來都有不少新餐廳或是Café登場，數到頗有特色的一定是這間走五、六十年代美式風格的寵物友善餐廳！Route 99面積達7000呎，一踏入門口就感受到復古的味道，裝潢的色彩非常大膽，橙黃、粉紅、米白集於一身，地板更是懷舊風的黑白格仔，彷彿走進美劇的拍攝場景一樣，好有feel！

（圖片來源︰Route 99 Facebook）

既然是美式風格的餐廳，他們的menu當然提供傳統的美式美食啦，好像是美式漢堡、卡邦尼意粉、美式炸魚、All Day Breakfast等等，碟碟都份量十足！最最最特別的是，餐廳除了提供寵物美食之外，還有美容服務，就連為毛孩大搞生日派對都可以！

（圖片來源︰Route99 Facebook）

你可能會問︰無寵物或是怕動物的又可否去朝聖一下呢？絕對可以！餐廳特設「1地2玩」，即是「1個地點2種玩法」，場內分別有「美式復古餐廳」和「人狗同樂區」，單是跟朋友吃飯見下面的話，就不一定坐到寵物專區，照顧不同需要的客人！

Route99

地址︰將軍澳唐俊街21號翩滙坊地下19號舖

預約方法︰69291990 / Instagram DM

營業時間︰星期一至日（11am－0930pm）

Instagram︰https://www.instagram.com/route99hk/

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