  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
我家私房菜陳世味道保哥快趣煮玩樂 What’s On足球俱樂部鬆一鬆Shopping What’s On著數速遞手機情報站料理NatFix
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

07/01/2022

抗疫食餐好！米芝蓮中菜廳午市$38點心、菜單7折，食到6點！晚市外賣逾10款砂鍋菜原煲上，指定消費享8折優惠

#點心 #Jetso #著數 #鮑魚盆菜 #點心優惠 #砂鍋小菜 #識食 #盆菜 #優惠 #中菜 #逸東軒 #米芝蓮 #抗疫 #外賣 #外賣優惠 #堂食優惠
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　踏入2022年不足一星期，我們又要再一次面對晚市禁堂食！收緊防疫措施令一眾「無飯家庭」很頭痛，假日也無啖好食！幸好，禁堂食消息一出，各大餐廳即推出外賣優惠來搶客，在芸芸選擇中，編者有好推介！逸東酒店中菜廳、米芝蓮一星食府逸東軒迅即推出了外賣自取8折優惠，早午市去堂食一樣有著數，可以$38享用手工點心之外，主菜單更有7折，抗疫都可以吃餐好！立即睇睇優惠的詳情啦！

 

Read More：第五波疫情 | 又禁堂食！回歸廚房！精選5個網購平台，時令海鮮蔬果、餸菜包直送上門

 

外賣8折優惠！有得食砂鍋小菜！

 

　　早午餐可以堂食解決，晚餐點算好？不用擔心！逸東軒推出外賣自取菜單，有超過20款招牌菜，現在天氣寒涼，必點他們的砂鍋小菜，有十多款任揀，推介乾葱鮑魚雞煲、陳皮生煎雞煲仔飯，最讚是全部都以整個砂鍋上，保證熱辣辣，涼涼的天氣食就最啱！大家只要點滿$800就可以享8折優惠！

 

品嘗砂鍋小菜後，砂鍋可以循環再用，夠環保！

（圖片由Eaton HK 提供）

 

　　逸東軒同時都有推出鮑魚盆菜，用料十足，有十頭鮑魚、燒鵝、花菇等等，大家可以外賣回家跟家人朋友分享！

 

鮑魚盆菜（$2388/6人份；$4688/12人份）

（圖片來源︰逸東軒網站）

 

午市$38點心  + 主菜單7折 

 

　　閒時喜歡「一盅兩件」的朋友，相信對逸東軒一定不會陌生！最近他們午市就推出一系列$38點心，今次就特意將優惠延長至下午6時，大家逢星期一至五都可以用$38品嘗多款手工點心，好像筍尖鮮蝦餃、帶子蒸燒賣等等，超抵食！另外，晚市主菜單的7折優惠都會延伸至午餐，編者的心水推介有明爐蜜汁叉燒、脆皮燒腩仔、二弄玻璃蝦球，樣樣都超有水準！

 

逸東軒提供多款手工點心，價錢由$38 -$78不等。

（圖片由Eaton HK提供）

 

逸東軒

 

地址：佐敦彌敦道380 號Eaton HK B2 樓層

供應日期：即日至1月27日（外賣8折只限即日至20日；點心優惠只限星期一至五）

供應時間：12nn – 9pm （外賣自取）； 10:30am – 6pm（堂食） 

查詢/ 訂座：2710 1093

查閱外賣菜單：https://bit.ly/31tBLnA

WhatsApp訂購：https://bit.ly/EatonTakeaway

 

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#點心 #Jetso #著數 #鮑魚盆菜 #點心優惠 #砂鍋小菜 #識食 #盆菜 #優惠 #中菜 #逸東軒 #米芝蓮 #抗疫 #外賣 #外賣優惠 #堂食優惠

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk