抗疫食餐好！米芝蓮中菜廳午市$38點心、菜單7折，食到6點！晚市外賣逾10款砂鍋菜原煲上，指定消費享8折優惠

踏入2022年不足一星期，我們又要再一次面對晚市禁堂食！收緊防疫措施令一眾「無飯家庭」很頭痛，假日也無啖好食！幸好，禁堂食消息一出，各大餐廳即推出外賣優惠來搶客，在芸芸選擇中，編者有好推介！逸東酒店中菜廳、米芝蓮一星食府逸東軒迅即推出了外賣自取8折優惠，早午市去堂食一樣有著數，可以$38享用手工點心之外，主菜單更有7折，抗疫都可以吃餐好！立即睇睇優惠的詳情啦！

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外賣8折優惠！有得食砂鍋小菜！

早午餐可以堂食解決，晚餐點算好？不用擔心！逸東軒推出外賣自取菜單，有超過20款招牌菜，現在天氣寒涼，必點他們的砂鍋小菜，有十多款任揀，推介乾葱鮑魚雞煲、陳皮生煎雞煲仔飯，最讚是全部都以整個砂鍋上，保證熱辣辣，涼涼的天氣食就最啱！大家只要點滿$800就可以享8折優惠！

品嘗砂鍋小菜後，砂鍋可以循環再用，夠環保！

（圖片由Eaton HK 提供）

逸東軒同時都有推出鮑魚盆菜，用料十足，有十頭鮑魚、燒鵝、花菇等等，大家可以外賣回家跟家人朋友分享！

鮑魚盆菜（$2388/6人份；$4688/12人份）

（圖片來源︰逸東軒網站）

午市$38點心 + 主菜單7折

閒時喜歡「一盅兩件」的朋友，相信對逸東軒一定不會陌生！最近他們午市就推出一系列$38點心，今次就特意將優惠延長至下午6時，大家逢星期一至五都可以用$38品嘗多款手工點心，好像筍尖鮮蝦餃、帶子蒸燒賣等等，超抵食！另外，晚市主菜單的7折優惠都會延伸至午餐，編者的心水推介有明爐蜜汁叉燒、脆皮燒腩仔、二弄玻璃蝦球，樣樣都超有水準！

逸東軒提供多款手工點心，價錢由$38 -$78不等。

（圖片由Eaton HK提供）

逸東軒

地址：佐敦彌敦道380 號Eaton HK B2 樓層

供應日期：即日至1月27日（外賣8折只限即日至20日；點心優惠只限星期一至五）

供應時間：12nn – 9pm （外賣自取）； 10:30am – 6pm（堂食）

查詢/ 訂座：2710 1093

查閱外賣菜單：https://bit.ly/31tBLnA

WhatsApp訂購：https://bit.ly/EatonTakeaway