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12/01/2022

米芝蓮2022｜59間食店入選必比登名單！物超所值7間新入選食店：陳勤記鹵鵝、倆口小吃、丁爸食府，午市食得！

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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Christy Yiu, Ariel Chan

　　《香港澳門米芝蓮指南 2022》即將於下星期三（19日）發布！在期待新摘星餐廳出現之際，今天米芝蓮率先公布了「必比登推介名單」！香港今年共有59間食肆入選，其中有7間新入選或晉升的食店，分別有3間提供傳統粵菜與潮州風味菜式，4間則主打街頭小吃！想知有邊間成功上榜？即睇以下的名單啦！

 

　　睇結果之前，你又知道甚麼是「必比登推介」嗎？「必比登」（Bib Gourmand）是指在評選中提供高質而超值美食的餐廳；獲選餐廳必須能在港$400之內，提供三道優質菜式（不包括飲品）；而最新必比登推介名單更橫跨超過20個料理種類、涵蓋近 70 間食肆，當中不少更是個體小店和街頭小食，算是立體呈現香港地道飲食文化。

 

       7間新登上必比登推介名單餐廳：

 

# 1 陳勤記鹵鵝飯店︰70年老字號

 擁有70年歷史、在鹵水界名聲響噹噹的陳勤記，在上環起家，深受城中食家歡迎；最出名是鹵水鵝肉，鵝肉軟滑，鹵水陳香醇厚。

（圖片來源︰米芝蓮網站）

 

地址：將軍澳康城路1號 The LOHAS 康城3樓353B號舖

電話：2858 0033

 

#2 大圍小館︰主打懷舊手工菜


大圍有許多小店，大圍小館深受街坊歡迎。由經驗老到的大廚主理，除了一般家常小菜，還有巧手懷舊手工菜，疫情過後不坊到這裡尋寶！

 

薑米蒜香籠仔蒸蟹飯

（圖片來源︰米芝蓮網站）

 

地址：大圍積福街92號地舖

電話：2339 0189

 

# 3 天鴻燒鵝︰元朗名物


說到天鴻燒鵝，「元朗人」無人不識！店家每天從佛山運送鵝隻到港，以秘方醃製和烤製，熱騰騰、香噴噴，皮脆肉嫩，即刻想買返一隻回家吃！

 

招牌燒鵝

（圖片來源︰米芝蓮網站）

 

地址：元朗建業街88號

電話：2474 8849

 

下頁睇其餘4間新入選食店 

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