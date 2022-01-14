晚市禁堂食｜Deliveroo生肖開運美食指南︰肖虎犯太歲食啡黃色食物？屬蛇多阻滯食黑色？

各位吃貨最不想看到的畫面要出現了……有消息指，政府將會延長社交距離的措施，晚市禁堂食至年初三，還未到虎年就足以令人叫苦，看來過年的晚餐又要依靠外送平台了！最近，Deliveroo就公布了虎年開運美食指南，每一個生肖都有自己的開運顏色，指南更為大家推薦配搭菜式，最重要的是所有菜式都可以在Deliveroo的平台上訂購到，過年可以跟住點！編者就先預祝大家吃出虎虎生威的一年！立即睇睇食咩顏色可以開運啦！

即睇運程預測+推薦菜式

鼠—開運顏色︰紅

屬鼠的朋友在虎年是多勞多得的一年，雖然桃花平平，但事業有機會迎來意料之外的轉機。要催旺來年運程，可多吃棗紅色食物。而Deliveroo推薦的菜式就是十里洋場的「走油圓蹄」，超級好送飯，絕對是開年或是團年飯必備！

走油圓蹄 $328

牛—開運顏色︰粉紅

經歷犯太歲的一年後，屬牛的運勢將於 2022 年回升，桃花人緣暢旺，有利工作發展，錢財方面則宜保持謹慎。粉紅色食物有增運之效，不妨從顏色粉嫩的甜品著手。正餐又有甚麼粉色選擇呢？不妨點一點千両的「大吞拿魚腩刺身」，見到粉嫩粉嫩的顏色，人都開心啲！

大吞拿魚腩刺身 （3件）$195

虎—開運顏色︰啡黃色

肖虎者犯本命年太歲，運程較為波動，事業上宜守不宜攻，建議多去喜慶場合化解太歲凶象。啡黃色食物將有利屬虎的朋友。新年可以點CoCo壹番屋的「吉列豬扒奄列咖喱飯」來旺一旺！

吉列豬扒奄列咖喱飯 $98

兔—開運顏色︰藍色

屬兔人士的桃花可說是十二生肖之中最多姿多彩，人緣好亦利於事業，來年將得貴人扶持。五行屬水的藍色較易生旺，可多吃藍色甜品！在Deliveroo的平台就可以點到Infiniti C 「ROYAL BLUE ROSE Gluten Free cake」，好睇又好食，跟家人朋友一齊開心share就啱！

ROYAL BLUE ROSE Gluten Free cake $196起

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