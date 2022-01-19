米芝蓮2022 | 最新米芝蓮星級餐廳出爐！三星無驚喜？一星好多新面孔！即睇精選餐廳好介紹（附完整名單）

過去的2021年，對香港和澳門飲食界來說，仍是面對極大困難的一年。而生活在這城市的人，就是愛挑戰，去年香港新餐廳開業數目比往年多，而疫情也無阻國際級飲食界盛事《香港澳門米芝蓮指南》發布會繼續舉行。最新的《香港澳門米芝蓮指南2022》名單已於今日（19日）下午公布，共選出249間餐廳，香港共有71間餐廳獲頒星級肯定。最意外的，是令人最期待的三星餐廳名單，竟然沒有新成員加入，壓軸公布的興奮度稍為減弱。不過，一星和二星有5間餐廳全新上榜、6間晉升上位，繼續為餐飲業付出熱誠和努力的大廚給予鼓勵。當然，對於吃貨來說也是好消息！

失望！三星餐廳無新成員

先講講三星餐廳！壓軸公布的三星米芝蓮餐廳名單與去年和前年一樣，有7間餐廳上榜，恭喜多年來穩奪三星的Caprice、龍景軒、唐閣和8 ½ Otto e Mezzo-Bombana等；三星餐廳數目無減，當然可喜，卻沒有新成員加入，飲食界少了點衝擊和驚喜，稍微有些失望。大廚們繼續努力，與大家一起寄望明年！

要數8 ½ Otto e Mezzo-Bombana的名菜，不得少了白松露份兒。

8 ½ Otto e Mezzo-Bombana

地址：中環遮打道16-20號歷山大廈2樓202號舖

電話：2537 8859

唐閣已多年蟬聯三星米芝蓮的中菜廳，菜式精緻。

唐閣

地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店1樓及2樓

電話：2132 7898

＊＊＊三星餐廳：

Caprice

富臨飯店

L'Atelier de Joel Robuchon

龍景軒

8 ½ Otto e Mezzo-Bombana

志魂

唐閣

譽瓏軒

天巢法國餐廳

８餐廳

晉升二星實力見證：欣圖軒、Octavium

今年二星名單有17間餐廳上榜，當中高級粵菜食府欣圖軒和Octavium更由一星升至二星，實力進一步得到肯定。一向受粵菜饕餮追捧的欣圖軒位於即將成為香港麗晶酒店的建築物當中，即使大樓正在重建翻新，欣圖軒仍保持實力，甚至水準提升，實在難得。

欣圖軒

片皮鴨是欣圖軒其中一道招牌菜。

欣圖軒

地址：尖沙咀梳士巴利道18號

電話：2313 2243

而另一晉升至二星的Octavium為三星名廚Umberto Bombana所開的精品意大利餐廳，由奧地利大廚Roland Schuller及德國籍大廚Bjoern Alexander主掌舵。兩位大廚擅於搜羅優質用料、注重食材的時令性，如澳洲冬季黑松露、Challans法國鴨王鴨胸和意大利車厘子等等。而令米芝蓮評審最為欣賞的，是店內的手工意粉，將意大利菜的精髓優雅地展現。

Octavium

Octavium做的是摩登意大利菜，菜式以用料優質見稱。

Octavium

地址：中環德輔道中22號One Chinachem Central 8樓

電話：2111 9395

＊＊二星餐廳：

Amber

Arbor

Bo Innovation

Ecriture

L'Evol

新同樂

Ta Vie

Tate

天龍軒

營致會館

Alain Ducasse at Morpheus

風味居

Mizumi

川江月

永利軒

新上位：

Octavium

欣圖軒

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