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20/01/2022

盆菜2022｜編輯精選Top 10盆菜推介！米芝蓮加持、足料、抵食齊晒！團年飯開年飯快訂！

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Text: Edith Photo: 餐廳提供

　　因為疫情關係，政府宣布延長一系列防疫措施，禁晚市堂食至年初三，意味著大家不能一家大細外出食團年飯和開年飯了……團年過年要吃得傳統、吃得豐盛、又要好意頭，於是乎，外賣盆菜成為首選！都啱，一家人圍爐大吃大喝，還算暖笠笠兼溫馨！因應市況，各大酒店、星級餐廳紛紛推出盆菜供外賣，邊款足料？邊款矜貴？邊款Sell味道好？米芝蓮出品正嗎？即睇編輯為你精選的新春團年開年盆菜外賣，看中就要馬上訂購啦！

 

米芝蓮星星加持盆菜

 

1.米芝蓮三星中菜廳唐閣：用料超矜貴

 

　　位於朗廷酒店內的米芝蓮三星中菜廳唐閣，已連續多年得到星星加持，出品的確無庸置疑。今個新年，餐廳就推出超級足料的「豐盛聚寶盆菜」，盆菜內用料矜貴，食材包括十頭鮑魚、花膠、金蠔、瑤柱、遼參等等，放上枱陣容已十分鼎盛；水準嘛，三星加持當然不會讓大家失望，吃完一定會過一個富足的虎年！

 

豐盛聚寶盆菜

 

唐閣

 

豐盛聚寶盆菜（4－6位用）$2,888起

供應日期：即日到2月3日

領取地點：朗廷酒店唐閣

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2.米芝蓮二星中菜廳營致會館：超級矜貴佛跳牆當盆菜吃！

 

　　為迎接虎年，米芝蓮二星餐廳粵菜食府「營致會館」就推出不少賀年菜式，當中的「營致富貴紅燒佛跳牆」更是矜貴之選，採用多款矜貴上乘食材，包括日本關東遼參、花膠、二十六頭日本皇冠吉品鮑魚、蠔豉、鵝掌等等，在家中設宴招待親朋好友就最夠體面了！

 

營致富貴紅燒佛跳牆

 

營致會館

 

營致富貴紅燒佛跳牆$11,380 （四位用）；$22,880 （八位用）

供應日期：1月24日至2月7日（需於最少三天前預訂）

領取地點：中環干諾道中41號盈置大廈地下G05、107及108號舖

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3.米芝蓮一星中菜廳逸東軒：性價比高鮑魚盆菜

 

　　位於逸東酒店內的逸東軒亦是多年來奪得米芝蓮一星推介的中菜廳，餐廳於新年就推出可供6至12人享用的「鮑魚盆菜」。這個盆菜以多款上乘食材炮製，包括原隻十頭鮑魚、婆參、鰵膠等，6位用盆菜只售$2,388，以米芝蓮餐廳來說，不算貴了。

 

 

 

逸東軒

鮑魚盆菜（6位用）$2,388；$4,688（12位用）

供應日期：1月28日至2月7日 （3日前預留）

領取地點：逸東酒店逸東軒

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下一頁：更多米芝蓮星級盆菜、高質中菜廳盆菜

 

 

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