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25/01/2022

賀年糕點2022｜編輯精選年糕蘿蔔糕10大推介！大師姐15年新會陳皮蘿蔔糕／皇玥最新鹹蛋黃年糕

#米芝蓮 #名店 #馬蹄糕 #年糕 #賀年糕點 #蘿蔔糕 #大師姐 #文華廳 #酒店 #皇玥 #聯乘 #鼎爺 #鹹蛋黃 #營致會館 #四季酒店 #半島 #奇華 #瑰麗酒店 #LINE FRIENDS #BROWN #早鳥優惠 #CONY #折扣 #著數 #2022 #優惠 #2022虎年 #2022CNY #2022新年 #2022賀年糕點
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Text: Lok Photo: 相關餐廳、酒店、品牌提供、官方網頁

　　農曆新年將至，大家正密鑼緊鼓地置辦年貨準備過年，買年糕自然亦是農曆新年to-do list上的指定項目之一！今年不少餐廳食肆和酒店除了製作傳統口味年糕，還推出各式各樣的特色賀年糕點，像大師姐聯同文華廳炮製矜貴的15年新會陳皮蘿蔔糕、四季酒店的米芝蓮三星龍景軒又以茶入饌推出洋金菊茶香馬蹄糕，富豪酒店則主打清新養顏的全新糕品，就連皇玥亦破格創出加入鹹蛋黃的變奏版年糕，款式花多眼亂。編輯為大家精選10大賀年糕點推介，由名廚炮製、米芝蓮名店出品至嶄新配搭糕品都有，總有一款啱你口味！

 

名廚系列

 

1｜大師姐︰聯乘文華廳推出15年新會陳皮蘿蔔糕

 

　　「大師姐」的出品向來選料講究、依足古法炮製傳統味道，因而深得大家喜愛。品牌今年就聯同米芝蓮星級中菜人食府文華廳推出遠年陳皮蘿蔔糕，落足本用自家製的遠年陳皮鮮肉腸、新會第一鄉東甲15年陳皮，再加入蝦米、頂級乾瑤柱及冬菇等優質食材炮製，單是陳皮售價已經高達約$5,000/ 500克，而且以矜貴陳皮入饌賀年糕點實在罕見揼本，即成為今年必試的蘿蔔糕之一。

 

　　除了遠年陳皮蘿蔔糕，「大師姐」仍繼續帶來大師姐蘿蔔糕、日本大根蘿蔔糕、雲腿XO醬蘿蔔糕、法國牛肝菌素蘿蔔糕、薑汁黑糖年糕、椰汁年糕及馬蹄糕等，相信大家一定揀到心水。

 

大師姐X文華廳遠年陳皮蘿蔔糕

法國牛肝菌素蘿蔔糕

薑汁黑糖年糕

 

大師姐

文華廳 X 大師姐遠年陳皮蘿蔔糕 $468

大師姐蘿蔔糕 $328 

雲腿XO醬蘿蔔糕 $368

法國牛肝菌素蘿蔔糕 $328

薑汁黑糖年糕 $248

椰汁年糕 $260

馬蹄糕 $260

供應日期：即日起至1月31日

了解更多

 

2｜皇玥︰鹹蛋黃控大愛變奏版「黃金糕」

 

　　主打月餅、禮餅的皇玥今年新春踩過界，首度推出年糕禮盒！由葉永華師傅及黎永冠師傅以傳統石磨米漿製成2款創新賀年糕點—黃金糕和黑糖年糕。前者是加入鹹蛋黃的變奏版年糕，師傅特別將烘焗過的新鮮鹹蛋黃加入米漿中蒸焗，令黃金糕吃起來帶濃郁的鹹香味，又具鹹蛋黃碎的粒粒口感；後者則以古法調配黑糖年糕，選用日本黑糖、紅糖混合米漿和薑汁，口感軟糯柔滑，味道香甜。

 

皇玥 黃金糕（前）、黑糖年糕（後）

 

皇玥

黃金糕 $328

黑糖年糕 $298

供應日期：即日起至1月31日

了解更多

 

3｜鼎爺私房菜︰限量供應家鄉蘿蔔糕、馬蹄糕、椰汁年糕

 

　　藝人李家鼎自從在電視節目《阿爺廚房》中大展廚藝，其名廚形象一直深入民心，2017年更開設鼎爺私房菜，專注炮製懷舊手工菜，吸引不少人慕名而來。私房菜以外，鼎爺每年推出的賀年糕點亦屬搶手貸，今年就有家鄉蘿蔔糕、阿爺芋頭糕、千層馬蹄糕和班香椰汁年糕4款選擇，並限量供應10,000盒，手快有手慢無！

 

鼎爺私房菜 賀年糕點

 

鼎爺私房菜

家鄉蘿蔔糕 $298

阿爺芋頭糕 $298

千層馬蹄糕 $298

班香椰汁年糕 $298

供應日期：1月22日至1月30日（以 WhatsApp 訂購或於私房菜購買糕券）

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下一頁：名店系列賀年糕點

 

 

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