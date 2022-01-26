農曆新年2022 | 團年飯賀年套餐外賣推介！全新靚裝淮揚菜 / 米芝蓮鮑參翅肚 / 酒店套餐送Staycation /老字號Young Line創意菜

團團圓圓吃頓飯，就是農曆新年最大的祝福！最佳的意頭！最實在的幸福！送牛迎虎，每個人也急不及待與去年說bye bye，渴望新一年有新景象。在作為一年之始的春節，即使面對疫情，也要過得喜氣洋洋！所以，趁現在趕快訂枱，又或訂一個奢華外賣套餐回家吃餐好！以下推介8間餐廳，有海港城全新豪裝上海菜館，有剛剛連奪米芝蓮星星的五星酒店中菜廳，也有百年老字號的young line 菜館蛇宴，為今個農曆年出盡心思，推出傳統新意並兼，而且極具意頭的賀年菜，更激的還有staycation套餐。無論新店老店人氣店仍然生氣勃勃，在當中與家人齊齊品嘗過意頭菜，祝願虎年大吉大利萬事如意，還有最重要，身體健康！

1. 海港城新登場：豪裝中歎傳統淮揚意頭名菜——个園竹語

香港飲食界的生命力值得驕傲，疲情下仍有不少新餐廳開幕，而且落本豪裝。剛於12月中在海港城港威商場開業的个園竹語，以座落於江蘇省揚州市的四大名園之一的个園命名。裝修請來著名獲獎室內設計公司In Cube Design操刀，以个園內一隅小屋作靈感，帶出上海人在家宴客的氣派。以「竹」的元素，如竹紋、竹畫、隨處可見的竹葉圖案，和中庭位置的大型粉紅色竹林藝術裝置，滲入江南庭園古色古香的詩意。餐廳設有8間包廂，及8間半開放式房間，在此團年，可盡享大戶人家式的尊貴。

廂房設計高雅中見摩登，部分還可看到海景。

个園竹語的總廚萬方林和主廚張永俊也是來自江蘇省，擁有30年入廚經驗，曾於不少著名上海菜館掌廚。萬師傅曾獲邀出任新加坡翡翠滬菜和馬來西亞籠的傳人出品總監，張師傅於上海綠楊邨酒家擔任大廚達23年，刀工非凡，拿手名菜包括松鼠桂花魚和文思豆腐羹，个園竹語可說臥虎藏龍。

兩位師傳在个園竹語力求重現正宗的上海菜精髓，賀年菜也以傳統名菜為主。12位用賀年菜套菜有$7,200和$10,388兩款，分別有8道菜和10道菜，及个園竹語小碟4款和6款。小碟內的野生海魚一夜情，是店內名菜，以新鮮馬友或海魚製作，慢工出細貨之作。另外兩款套餐也有的紅燒大圓蹄，有典型上海菜的濃油赤醬，寓意團圓好意頭。一圍12人$7,200套餐的清炒野生河蝦仁、紅燒竹笙魚翅和慢燒煙燻脆皮雞，經典家鄉味道，已經十分吸引。難得相見要食豪些，$10,388套餐升級為龍井野生河蝦仁、砂窩濃湯雞鮑翅，還有清蒸海東星斑等，更有上海人宴席的氣派，為虎年率先添上氣勢。

野生海魚一夜情（个園小碟）

紅燒大圓蹄

慢燒煙燻脆皮雞

賀年套餐

个園竹語

賀年套餐供應日期：現時至1月7日，設外賣。

註：賀年套餐A及B均設有6位分量，價錢分別為$3,888及$5,388

地址：尖沙咀廣東道25號海港城港威商場3樓3202號舖

電話：2116 8328

2. 米芝蓮星級人氣名廚粵菜：食賀年套餐送Staycation過肥年——萬豪金殿

JW萬豪酒店由人氣名廚Jason Tang領廚的中菜廳萬豪金殿，連續兩年獲得《香港澳門米芝蓮指南》一星榮譽，可喜可賀！到萬豪金殿品嘗賀年菜，表達支持和恭賀之餘，也沾一沾中菜廳的運勢！想再沾得徹底些，一於入住埋酒店staycation！

萬豪金殿能夠奪星，當然不是靠運氣。大廚鄧家濠Jayson只是三十多歲，其實已入廚二十多年。他自十歲便在父母的大牌檔幫手，可說是紅褲仔出身，後來於多間高級食府工作，磨練出精湛手藝。對粵菜充滿熱誠，多年前已經將老菜新做帶領成為潮流。堅持保留正宗口味，採用來自世界各地的矜貴食材，配合精緻如藝術品的賣相，將傳統粵帶向國際。驚喜創意不失傳統，是Jayson的風格，他為今個農曆新年設計的菜式也是意頭十足，好像遊龍獻瑞銀芽蜆蚧炒魚絲和發財好市髮菜伴金蠔等。

當紅炸子雞

最吸引眼球的是，JW萬豪酒店於1月31日至2月3日期間，推出「豪嚐豪住」迎虎年套餐。宴會廳將提供由Jayson率領的米芝蓮萬豪金殿廚藝團隊主理的賀年午市及傍晚套餐（3-6pm供應），並送上豪華客房一晚住宿禮券連自助早餐買一送一；晚市傍晚套餐更額外多送精選餐酒一瓶！午市套餐由四位$3,118起，已經有富豪金殿名菜當紅炸子雞；傍晚套餐由四位$4,588起，有天籽蘭花響螺燉花膠和蒜蓉粉絲蒸開邊龍蝦，豪氣十足，加埋住靚房，真正過肥年。

酒店Staycation住房

萬豪金殿

賀年菜供應日期：2月1日至10日

「豪嚐豪住」迎虎年Staycation推出日期及價錢：1月31日至2月3日，午市套餐有四位$3,118、五位$3,648及六位$4,178，額外食客每位加$588；傍晚套餐有四位$4,588、五位$5,388、六位$6,388，額外食客每位加$988；設加一。贈送之住宿禮券可於2022年1月31日及2月28日使用。

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓

電話：2810 8366

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