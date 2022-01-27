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關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

27/01/2022

京都名廚坐鎮！東京米芝蓮姊妺店「月山」會席料理：食A5和牛、北海道蝦九鮑配清酒！午市CP值超高Omakase

#清酒 #廚師發辦 #梭子魚 #月山 #日山 #Omakase #北海道蝦夷鮑 #刺身 #北海道公魚 #A5和牛 #午市 #壽司 #試食報告 #美食地圖 #日本菜 #日本餐廳 #會席料理
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law Photo: Ashley Tsoi

　　去日本旅行喪食，本來是港人日常！可惜疫情下無得飛，想吃正宗又高質日本菜，就要識「瓹窿瓹罅」發掘新食點！近年香港人愛上Omakase，其實日本人還有另一種「豪食」方式——會席料理！在日本，這種是為酒而生的料理形式，專用以宴客，一行人邊品嘗料理邊飲酒，就像我們飲宴一樣。因為是宴客，菜式在用料和製作上都是「高規格」，用料新鮮、高質兼時令，烹調也像懷石料理般著重細緻，擺盤賣相也不就用多說，都以精緻兼呼應季節為大前提。

 

　　在中環開業不久的日本餐廳「月山」（GASSAN），正是主打會席料理。「月山」原來大有來頭，她是主打壽喜燒的日本米芝蓮餐廳「日山」（Hiyama）的姊妹店，「日山」是百年老店，在東京已連續奪得米芝蓮一星殊榮，年前來港開店，口碑不錯常爆滿。姊妹店轉換路線，依然由「日山」行政總廚黃冠華師傅，夥拍來自京都的日本廚師細秀勝師傅設計菜單，遵循「不時不食」的日本飲食文化，料理具水準；餐廳亦有唎酒師駐場，為時令食材配酒；看看四周，餐廳以日本漁港及舟屋為設計主題，在香港都可以盡情感受日本風情！

 

 

走進「月山」，一眼就看見以日式舟屋為設計靈感的「屋形船」，非常搶眼！

大家可以在「屋形船」壽司吧享用Omakase。

 

月山酒庫收藏逾300枝、超過50個品牌的「靚酒」，當中有熱門清酒，也有已停產日本威士忌！

編輯重點推介：會席料理

（$1,388／位；如欲享用相配酒單，每位須另加$528）

 

下頁：會席料理精緻菜式、試食報告！

 

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