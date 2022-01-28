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28/01/2022

Anson Lo盧瀚霆代言飲品開賣！3款驚喜口味！神徒爆買汽水抽獎，隨時贏見「教主」機會？

#抽獎 #OOHA #神徒 #Anson Lo #汽水 #Mirror #盧瀚霆 #教主
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　MIRROR成員、「教主」Anson Lo盧瀚霆代言飲品終於開賣啦！各位神徒係咪等到頸都長？今次由「教主」Anson Lo代言的新汽水品牌OOHA®，不但標榜「0糖0卡0脂」，更推出柚子海鹽、白桃烏龍茶和荔枝乳酸3款不同的水果口味，齋聽名都覺得好驚喜！好想全部試晒！

 

「教主」Anson Lo盧瀚霆代言的全新汽水品牌「OOHA」終於開賣啦！

左起：柚子海鹽味、白桃烏龍茶味和荔枝乳酸味

 

　　為打響頭炮，OOHA®特別推出抽獎活動，即日起至年2月8日，只要在指定銷售點預購OOHA®汽水，即可參加大抽獎，有機會換領OOHA® X Anson Lo簽名版限量禮盒或親身出席OOHA® x Anson Lo宣傳活動的機會！嘩嘩嘩！即係有機會見到「教主」真人！

 

即睇抽獎詳情：

預購時段：即日起至2月3日晚上11時59分

銷售點：香港太古可口可樂 e-Shop

參加方法：購買$200 或以上貨品（包含預購至少一件OOHA® 汽水），即自動參與抽獎活動（以單一交易及折實後（如適用）最終付款價錢計算）

獎品：（大獎）親身出席 OOHA®x Anson Lo 宣傳活動機會（名額6個）／（二獎）OOHA® X Anson Lo 簽名版限量禮盒（粉紅）（名額50個）

 

預購時段：即日起至2月8日晚上11時59分

銷售點：任何一間7-Eleven門市

參加方法：購買OOHA® 500毫升膠樽裝12支換領券並保留收據，然後上載收據到 iCoke.hk 活動專頁，即可參加抽獎活動。登記日期由2月2日凌晨12時正至2月9日晚上11時59分

獎品：親身出席 OOHA® x Anson Lo 宣傳活動機會（名額14個）

 

　　編輯早前已率先收到OOHA® X Anson Lo限量禮盒！一打開，非常驚喜，除有齊三款口味的迷你裝OOHA®汽水，最最最重要是附有1比1 Anson Lo海報！還有布袋、T裇、襪、便利貼各一！所有精品均以OOHA®的鮮艷顏色組合構成，時尚又奪目！盒內夾層更設有Anson Lo親筆簽名紀念拉卡，神徒必收藏！

 

OOHA® X Anson Lo限量禮盒，盒內夾層更設有Anson Lo親筆簽名紀念拉卡！

OOHA® X Anson Lo簽名版限量禮盒內附1比1 Anson Lo海報

OOHA® X Anson Lo簽名版限量禮盒內附1比1 Anson Lo海報

 

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