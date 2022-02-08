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08/02/2022

情人節限定！Deliveroo與I SEE i SEE推咖啡X奶茶、花生醬X果醬雪條！正日享近56折優惠！

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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan Photo: 由Deliveroo提供

　　今個情人節又碰上疫情，大家美好的計劃又要被迫告吹……但唔駛傷心，跟男/女朋友留家慶祝一樣可以過得甜蜜！Deliveroo在二月就與本地雪條品牌I SEE i SEE 合作，推出兩款情人節限定雪條組合，情人節當日更可以用優惠價訂購，一於落order跟愛侶過個Sweet Sweet情人節啦！

 

 

　　如果你是甜品控的話，對I SEE i SEE這個雪條品牌一定不會陌生！品牌主打多款鮮製手工雪條，味道天然得來，賣相又夠色彩繽紛，俘虜不少女生的心！為了慶祝情人節，戶戶送和I SEE i SEE就推出了兩款「至夾」的口味組合雪條︰「咖啡 X 奶茶」及「花生醬 Ｘ 果醬」！前者以甘醇咖啡與香滑奶茶炮製，一人一啖就食出經典港式口味——鴛鴦，無得輸；後者的花生醬口味香稠濃郁，配搭士多啤梨果醬，就好似食緊占醬多一樣，甜味恰到好處，必試！

 

咖啡 X 奶茶

花生醬 Ｘ 果醬

 

　　提提大家，以上的限定口味將會以組合形式於九龍灣、葵青及美孚「戶戶小廚」發售，即日至13日的售價為$76，而2月14日情人節當日就會減至$42.8，一於送個甜蜜回憶給愛人吧！

 

戶戶送 X I SEE i SEE情人節限定雪條組合

供應日期：即日至2月14日

訂購分店：九龍灣葵青美孚「戶戶小廚」

售價：$76 / $42.8（只限2月14日）

 

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