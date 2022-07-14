壽司郎居酒屋杉玉8月登陸！即日起網上訂位！率先睇高CP值Top3壽司、料理、清酒！必食搞鬼魚子醬壽司、乾杯三文魚、打卡系薯仔沙律（附訂座連結）

仲記唔記得壽司郎開業時的震撼場面？如果說壽司郎即將開居酒屋，大家應該會好期待！壽司郎母公司FOOD & LIFE COMPANIES早前已宣布放下的「壽司郎居酒屋 杉玉SUGIDAMA」將於香港開設首間海外分店，粉絲等到頸都長，終於知道暫定於8月3日率先試業！而且今日開始可以在網上訂座！唔使再受排隊之苦！

杉玉位於灣仔，從官方相片可見，木招牌、木門加上暖簾，在食廈地下相當搶眼！室內貫徹居酒屋格局，吧枱位置比一般居酒屋寬闊，格局摩登舒服。

不過，居酒屋食物才是主角！餐牌有超過100款選擇，加上走高CP值路線，店方希望無論情侶、閨密、三五知己還是一家大小聚會都適合到來。食物無論在製作、配搭或是命名上都加入創新和得意元素，令人印象難忘！印象最深是魚子醬壽司，驟眼看是一盒魚子醬，原來圓鰭魚魚子醬下面有吞拿魚蓉和杉玉特製壽司飯！咬破晶瑩鹹鮮魚子，再拌吞拿魚壽司飯吃，細細盒，大滿足！

魚子醬壽司 $38

現在距離試業仲有幾個星期，不如先睹為快，先睇日本人氣商品Top 3必點清單！

Top 3一品料理

杉玉薯仔沙律 $48

賣相模仿著酒商店門前掛著的杉玉球，好特別！薯仔沙律球放在透明波波內，再以圓形木柱承托，好啱打卡！薯仔沙律球外層以青海苔粉及烘過的蝦乾製成的「杉粉」包著，惹味甘香，薯仔沙律也內有乾坤，包著流心蛋，口感味道好豐富！

超滿足天婦羅盛盒 $38

稱霸四海刺身盛 $76

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