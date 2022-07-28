灣仔快樂餅店8月初結業！45年老字號真材實料、用心製作！告別前必試5大名物︰忌廉筒／酥皮蛋撻／紅豆沙翁

又多一間傳統老店要結業了……位於灣仔的老牌麵包店「快樂餅店」因為業主收樓，將於8月2日結業。這個消息一出，隨即有不少街坊、文青和區外客人蜂擁而至，大排長龍，快樂餅店再度成為灣仔一道熱鬧風景！這間擁有45年歷史的老字號一直都是以家族式經營，屬街坊餅店，多年來都以親民價賣港式麵包和唐餅，好像是忌廉筒、沙翁等等，款款都是不少香港人的童年味道與集體回憶！雖然快樂餅店於馬鞍山有分店，不過我諗那份情懷應該有所改變，就在這間老餅店變成歷史前，跟大家回味一下老店歷史和介紹幾款結業前必食的名物啦！

（圖片來源︰Facebook＠Paul Zee Ho Tsang）

快樂餅店：希望每位客人都「吃得快樂」！

可能你都試過快樂餅店的出品或名物，但這家老店的故事你又知道幾多？在介紹店家的招牌出品前，先跟大家講講故！快樂餅店於1977年開業，老闆平哥原是一名麵包學徙，跟朋友合作開舖做生意，後來因為經濟轉差，二人出現分歧，最後餅店就由他一人打理。雖然坊間新式麵包店愈開愈多，但是快樂餅店的裝潢和初心多年來從沒動搖！

（圖片來源︰Openrice@Betthly）

現在大部分麵包店為了吸晴，麵包款式和裝修愈來愈新潮，有的標奇立異，有的引入外國或日本款式包餅；快樂餅店卻沒有隨波逐流，不但保留著老派經典的白底紅字招牌、花磚牆及紙皮石地板，他們對麵包也有一種堅持！在快樂餅店，你不會找到色彩繽紛的麵包和糕餅，就只有平平實實的港式菠蘿包、雞尾包，買少見少的沙翁和忌廉筒等等。

（圖片來源︰Openrice@EAT hard PLAY hard）

這些港式麵包看似平凡，但就不是每家都像快樂餅店般做出兒時的風味。老闆在用料方面非常講究，每個麵包都落足料和心機炮製！我重溫老闆過往的訪問，原來正當人人都用植物牛油造包，他就堅持落豬油（雖然唔健康卻有獨特風味）、用新西蘭的鮮牛油，貪其焗出來的成品夠香；麵粉又會揀選最優質的；造包都一樣，堅持不偷懶將麵糰發酵兩次，令麵包的口感更鬆軟。餅店老老實實做好每一個麵包、每一款餅，價錢亦貼地，背後的原因就是希望每位食客可以如店名般吃得快樂！

（圖片來源︰Openrice@<IVY>）

下頁睇「快樂餅店」必食名物