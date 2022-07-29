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29/07/2022

8大人氣梳乎厘班戟特集 | Update班戟界4大班霸+新力軍！法國藍帶廚師主理／最強抹茶提拉米蘇／賣萌蜜瓜／高貴Mont Blanc Pancake

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Photo: 由作者提供

　　自從品嘗過厚身鬆化輕盈的梳乎厘班戟，便一發不可收拾地愛上。動L動L的來到你面前，如棉花糖般在口中化作細膩香氣，吃罷全身也輕飄飄起來。加上夏日的時令水果注入清涼感，內心與那口班戟一起融化，絕對能一解暑氣悶熱和納悶心情！以下8間梳乎厘班戟專門店，有藍帶廚師坐鎮，有本地薑，也有不少日本過江龍名店，各有賣點各有千秋。今個夏天，先讓味蕾來個甜蜜小旅行！

 

【8大人氣梳乎厘班戟特集】1. 法國藍帶廚師坐鎮、全人手製作！必試Nutella班戟—TERA

 

　　開業接近一年的TERA裝潢走日本寺廟風格，木枱、圓形大吊燈，加上牆身用小木做樑柱裝飾，營造京都小店的感覺。門口純白外牆更加設有一列戶外座位，方便帶寵物的人士在戶外用餐，頗有心思。

 

門口加設戶外座位，讓帶著寵物的客人可以在戶外用餐。

（圖片來源：TERA Pancake House IG）

 

　　食物方面，由法國藍帶廚師主理，製作不同口味的日式梳乎厘班戟、甜品及輕食。店內的梳乎厘班戟一律用日本蛋製作，原因是日本蛋相對香濃。每個班戟即叫即製，拂蛋、拌粉、慢火煎烘，而且全人手製做，整個製作過程要花20分鐘。班戟面淋上不同的醬汁和配料，做出8款不同的口味；當中金箔Nutella梳乎厘班戟、Oreo 奶油曲奇疏乎厘班戟及宇治抹茶班戟是今年的最新款式。

 

金箔Nutella 梳乎厘班戟 $158

棒子果仁醬與朱古力醬混和，加上不少脆卜卜的朱古力，口感豐富。

（圖片來源：TERA Pancake House IG）

宇治抹茶班戟 $128

甘香的抹茶做醬汁，與丸子和紅荳同吃，充滿京都味道。

（圖片來源：TERA Pancake House IG）

 

TERA Pancake House

 

地址：佐敦廟街273-285號寶發大廈地下4號舖

電話：2323 6655

營業時間：星期一至四 12:15nn-9:30pm、星期五12:15nn-10:30pm、星期六11am-10:30pm、星期日11:15am-8:30pm、公眾假期11am-10pm、公眾假期11am-11:30pm

 

下一頁：最強抹茶梳乎厘班戟！旺角可愛日系風樓上店

 

 

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