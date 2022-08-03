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03/08/2022

內地禁部分台灣食品 | 嚴選港人最愛8大台灣名牌小食！人氣花生蛋卷、冠軍級鳳梨酥、純手工牛軋餅、脆薄豬肉紙，你最like邊款？邊度買到？

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　　抗疫至今，數數手指已有兩年多沒有去搭飛機去旅行！以往不少人都喜歡不時就來個假日台灣遊，但現時外遊日子依然遙遙無期，加上近日內地禁止台灣食品進口，暫未知港府會否跟隨，作為吃貨最擔心的，就是與美食絕緣！對於台灣小食、伴手禮，大家最想喜歡 / 想念哪些？編輯部為大家整理了8大受香港人歡迎兼香港有售的台灣小食，即睇以下詳情，食咗當去咗！

 

1.    李儀餅店：百年老店太陽餅！

 

　　太陽餅可說是每次去台灣的必買手信之一！在云云餅店中，編輯特別推介百年老店李儀餅店。傳統太陽餅大多以豬油製作，而李儀餅店的太陽餅卻選用了純牛奶奶油製作，奶香味濃郁，再加上口感鬆軟餅皮，甜而不膩，絕對是編輯部best pick！

 

傳統太陽餅

（圖片來源：kkday）

 

　　除了直接吃，李儀餅店亦推薦大家獨門吃法：可先以微波爐加熱15秒或以焗爐焗5分鐘，熱辣辣吃，別具風味，旅行的味道即時返晒嚟！

 

李儀餅店太陽餅

 

售價：$131起

購買連結：按此

 

2.    海邊走走：特色蛋卷！必吃花生愛餡蛋卷！

 

　　要數到最受歡迎的台灣小食，必定少不了海邊走走！海邊走走以特色蛋卷起家，口味五花八門，在眾多口味中，最最最受歡迎的必定是「花生愛餡蛋卷」！蛋卷餅皮以純紐西蘭安佳奶油製成，再加入台灣北港新鮮研磨花生餡，每一口都有粒粒花生碎，口感一流！

 

花生愛餡蛋卷

（圖片來源：海邊走走）

焦蔥肉鬆蛋卷

（圖片來源：海邊走走）

 

　　除了「花生愛餡蛋卷」，必吃之選還有以台灣豬肉鬆製成的「經典肉鬆蛋卷」、茶味濃郁的「鐵觀音茶蛋卷」、以及芝麻控必吃的「芝麻愛餡蛋卷」，大家又喜歡哪個口味呢？

 

海邊走走

 

售價：$53起

購買連結：按此

 

下一頁：傳統風味冠軍級鳳梨酥、台灣No.1芋頭酥

 

 

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