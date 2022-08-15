召喚咖啡迷！灣仔精品咖啡生豆專門店「野田咖啡」登場！65款日本進口咖啡豆＋即場精品化焙煎！必試「野田土」拼配咖啡！

啡友注意！最近灣仔新開一間精品咖啡生豆專門店，不但專誠由日本進口65款咖啡生豆，更設焙煎室即場焙煎咖啡豆，確保咖啡高品質！專門店走日系簡約路線，以淺木色、冷灰色為主色，整體設計令人感覺溫馨愜意！好想平日放工或周末到這裏逛一圈，選購合心水的咖啡豆兼欣賞即時焙煎狀況，享受難得的悠閒時光！

「野田珈琲生豆專門店＋焙煎」從日本進口65款咖啡生豆，希望為咖啡迷帶來最新鮮的高品質咖啡。



「野田珈琲生豆專門店＋焙煎」以淺木色、冷灰色為主色，整體設計令人感覺溫馨愜意！



65款日本進口咖啡豆 即買即焙煎



「野田珈琲生豆專門店＋焙煎」售賣的65款咖啡生豆，均由日本團隊採購並經日本J.C.Q.A.生豆鑑定士進行鑑定，再進口香港；同時遵循日本團隊提供的專業焙煎指引，經過香港團隊超過600次的反覆測試、杯測，才研發出每款精品咖啡生豆的最佳焙煎曲線！其中「印尼曼特寧小圓豆G1」獲SCA評分82.5，熱情果及青芒果風味令人喜出望外，值得一試！至於牙買加藍山一號、美國夏威夷 Fancy Kona火山豆、哥倫比亞Emerald Mountain咖啡，亦是「啡友」不能錯過的好選擇！



行入店內，大家可以先從貨架上了解每款咖啡生豆的風味和SCA評分，再按個人口味揀選心水咖啡生豆，再交由店員進行「精品化焙煎」。所謂「精品化焙煎」，其實是指小批製作，有別一般咖啡焙煎以大批量為生產目標（每次焙煎量高達以麻包袋計算），「野田珈琲生豆專門店＋焙煎」不但引入精品量產焙煎機（每次焙煎量為300g、需時約15分鐘），焙煎前更會由店員以人手挑走瑕疵豆，確保沖出來的咖啡不會有苦澀、酸臭、腐敗發霉等味道，而是最原始、最優質的咖啡風味！提提大家，焙煎後的新鮮咖啡豆還需要進行「排氣」（俗稱「養豆」），不宜馬上沖煮，最佳飲用日期為焙煎日起計三天後、一個月內！



大家可以從貨架上了解每款咖啡生豆的風味和SCA評分。



「野田珈琲生豆專門店＋焙煎」採取精品化焙煎，每次焙煎量為300g。



焙煎前，店員會先以人手挑走咖啡瑕疵生豆，確保咖啡不會有苦澀、酸臭、腐敗發霉等味道。



必飲「野田土」拼配咖啡！



買完咖啡生豆，順便歎杯靚啡！這杯「野田土」拼配咖啡，以巴西、秘魯、肯亞及印尼咖啡豆調製，致力平衡及甜感的發展風味，最適合手沖或意式咖啡的沖煮方法！



「野田土」拼配咖啡豆（$148／250g、Latte $38）



專門店亦有出售其他咖啡用品，包括日本最大金屬餐具生產地新潟燕三条的「KOGU珈琲考具」。聽講「KOGU珈琲考具」以打造耐用、順手、安心的珈琲器具而聞名，在日本本土亦擁有極強口碑；其線狀結構濾杯均由人手打造，沖煮時讓更多空氣穿透，減少雜味產生，咖啡香氣可順利傳遞到咖啡中！想在家都享受烘焙咖啡豆的樂趣？值得買來一試！

KOGU珈琲考具（$178—$198）



「野田珈琲生豆專門店＋焙煎」

旗艦店

地址：灣仔軒尼斯道314-324號地下B店



SOGO Pop Up Store

地址：銅鑼灣軒尼詩道555號地庫B2層



