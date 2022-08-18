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18/08/2022

今夏必吃雪糕大集合！集體回憶乳酪雪糕、傳說中的完美6圈半旋風、一致好評榴槤Gelato、意大利名店買一送一！抹茶雪糕有新星出現？

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　　雪糕，想吃便吃，絕對沒有季節之分！當然，夏天可以多吃幾杯！天時暑熱，一杯美味的雪糕，無論是冰爽清新口味，還是濃厚幼滑的軟雪糕，都比其他甜品更能令人興奮。

 

【今夏必吃雪糕推介】1. 阿波羅雪糕：香港人的集體回憶！「完美6圈半旋風」乳酪雪糕

 

　　阿波羅雪糕，已經變成一種集體回憶，應該很多香港人小時候都會食過。隔著玻璃櫃，揀選幾款結了冰的生果，最重要是加麥提莎，阿波羅姐姐會將材料和冰凍的乳酪雪糕一起倒入雪糕機內，唧出來的雪糕色彩鮮艷，雖然口感比較粗糙，但絕對是不少人的童年回憶。幾個月前，因為有網民於Facebook「香港雪糕關注組」，post了一張阿波羅乳酪雪糕照片，並大讚姐姐唧出完美的6圈半旋風，即時吸到幾千like！同時亦引起其他fans踴躍幫襯，大家都齊齊upload雪糕照片，令到阿波羅雪糕突然人氣急劇上升！無論你因為太年輕未吃過，還是很多年都沒有再吃過，都不妨趁這個熱潮吃一次吧！

 

 

 全港有30多間分店，當中以荃灣海之戀店最有特色，除了面積較寬敞舒適外，更有特別的裝修，讓食客打卡之用。（圖片來源：阿波羅雪糕官網）

 

 

乳酪雪糕最令人開心的地方，是可以自選生果的組合。（圖片來源：阿波羅雪糕官網）

 

 

雪糕關注組內經常有網民分享阿波羅姐姐的「佳作」，不是個個姐姐都能唧出「完美6圈半旋風」。（圖片來源：Facebook香港雪糕關注組）

 

阿波羅雪糕最近推出期間限定的Jumbo Yogurt——芒果及蜜瓜味，以3份芒果或3份蜜瓜即時做出超大杯鮮果乳酪，每杯只售$43，另加$6更可以配搭埋Oreo或麥提沙！（圖片來源：阿波羅雪糕Facebook）

 

 

阿波羅雪糕  FB

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