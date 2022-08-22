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22/08/2022

中秋月餅2022｜中秋月餅Best Pick 14選！最新奇花生醬口味 / 顏值超高金柚燈籠禮盒 / 最貴氣五十年陳皮豆沙月餅

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Text: Lok Photo: 相關酒店、餅店提供

　　臨近中秋節，多個品牌也相繼推出應節月餅，傳統口味如蓮蓉、伍仁月餅固然有捧場客，不過近年大家的目光都集中在新口味月餅上。像今年就有酒店聯乘台灣老字號創出花生醬月餅、人氣cafe又把自家招牌甜品變成紅絲絨麻糬月餅，還有茶控最愛的宇治焙茶月餅，全部各具特色，當然不少得一系列高顏值的月餅禮盒，為大家Best Pick  14款月餅推介，一文睇晒送禮、自用的月餅禮盒最好選擇。


今年注目嶄新口味


【注目嶄新口味】1. 四季酒店三星米芝蓮龍景軒：首推黑芝麻單黃冬蓉月餅


　　四季酒店的米芝蓮三星中菜廳龍景軒的出品向來是質素保證，是且屢有新搞作；今年特別推出全新黑芝麻單黃冬蓉月餅。中菜行政總廚陳恩德和龍景軒廚師團隊先把當中的黑芝麻烤香，帶出香氣，內餡再加入金黃色的冬蓉， 一口咬下，甜度適中，口感實在，超級甘香！



黑芝麻單黃冬蓉月餅（6件裝）$568


領取日期：2022年8月27日至9月9日（早上10時至晚上8時）
領取地點：四季餅店
詳情：https://shopfourseasonshk.com/collections/mooncakes


【注目嶄新口味】2. 皇玥全新品牌：可愛水果味月餅


　　人氣餅店皇玥旗下的全新高級兒童食品專門店「明玥」首度推出水果月餅，由米芝蓮星級主廚團隊從世界各地搜羅優質的水果味餡料，並設計出柑桔奶黃月餅、蔓越莓月餅、鳳梨月餅和紫甘薯月餅4款口味。像柑桔奶黃口味，特別用烤焗過的鹹蛋黃碎，配上清新柑桔製作而成，口感豐富；紫甘薯口味則能吃到啖啖香甜，好吃。每款月餅的餅皮上還印有精緻水果圖案，造型可愛，小朋友一定喜歡！



明玥四色月餅禮盒（包括柑桔奶黃月餅、蔓越莓月餅、鳳梨月餅、紫甘薯月餅各2件) $428
明玥雙色月餅禮盒（包括柑桔奶黃月餅及蔓越莓月餅各3件）$368


皇玥
地址︰金鐘金鐘道93號Lab Concept金鐘廊1樓B07號舖或
旺角亞皆老街8號朗豪坊地庫2層22-23號舖
詳情︰https://shop.ipastry.com.hk/collections/theartisan-mooncakes 


下一頁：更多嶄新口味月餅

 

 

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