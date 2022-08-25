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25/08/2022

全港8間必食日本拉麵推介！香港元祖豚骨湯／冠軍級日本米鴨地雞白湯／北海道得獎濃蝦湯／大阪真鯛魚湯／東京米芝蓮蜆湯！過江龍本地薑齊晒

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Text: Yan Chung

　　對於日本國民美食——拉麵，香港人完全沒有抵抗力！幸運的是，香港有大量猛料日本過江龍拉麵店之外，湯底、流派、款式和風味也有豐富選擇。先簡單說說湯底，香港有齊最經典的豚骨湯、OL最愛的魚湯、海鮮愛好者必推的蝦湯、刁鑽的蜆湯拉麵店，甚至香港女廚研發的創意七色拉麵，任君選擇，跟貼日本潮流。以下推介港九新界8間以湯麵取勝的拉麵店，是時候製訂心水拉麵地圖！

 

【全港8間必食日本拉麵推介】1.米芝蓮推介九州豚骨湯——拉麵JO

 

　　拉麵當中，最經典的派別便是豚骨湯底。主打豚骨拉麵的湯底各有自家獨門秘方，有濃烈鹹香、有鮮美香甜，各有擁躉。而最巴閉必數由日本人蒲谷康成於2013年創立的拉麵JO。拉麵JO由開店翌年便奪得米芝蓮必比登推介，榮譽延續多年至今。

 

　　蒲谷康成的母親大人是香港第一代拉麵店麵屋一平安的創立人，拉麵JO也不可以失禮。店內主打九州熊本風格的豚骨湯底，豚骨洗淨後熬足16小時，豬骨味濃厚，鮮中帶甜，不羶不俗。而且麵條每日於本地工場新鮮製作，彈牙滑身，軟硬恰到，吸引豚骨湯底鮮美，滋味十足。

 

特製醬油豚骨拉麵$92以熬足16小時的豚骨湯作湯底，鮮香掛麵。

（圖片來源：拉麵JO Facebook）

麵條每日於本地工場新鮮製作，彈牙滑身，軟硬恰到。

（圖片來源：拉麵JO Facebook）

 

　　拉麵JO在銅鑼灣、尖沙咀和元朗也有分店，想歎米芝蓮推介拉麵十分方便。而且店內小食除了拉麵店必備餃子外，還有炸雞翼和風汁、鐵板豆腐、明太子煎蛋和炒北海道帶子雜菇。飲品方面，更有札幌啤酒提供，可以當作居酒屋與朋友消磨時間。

 

店內還有大量小吃，如蝦餃子$70，可以當作居酒屋與朋友消磨時間。

（圖片來源：拉麵JO Facebook）

元朗店環境寬敞，坐得舒適。

（圖片來源：拉麵JO Facebook）

 

拉麵JO

地址：元朗元龍街9號形點一期1樓1072號舖

電話：2688 6355

營業時間：星期一至日11:30am-10pm

 

下一頁：相僕手級叉燒拉麵

 

 

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