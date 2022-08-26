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26/08/2022

周末好去處｜放假就是要耍廢！3間最好Hea Cafe推介︰南丫島隱世小店歎香草茶／藍帶師傅Bagel／精緻透心涼水果窩夫、刨冰！

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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　TGIF！各位打工作終於可以遠離工作去抖抖！放假的指定動作一定是睡到自然醒，起身再去食餐好和打打卡！這次就推介3間假日啱去的café，有田園風、可愛溫暖style，還有女生至愛的style！快些mark實地址，聽日就出發啦！

 

【假日必去Café】南丫島Herboland ︰世外桃源！歎天然香草茶！

 

　　自疫情開始，文青咖啡店似乎已經滿足不了大家，不少人都在發掘一些隱世café 來打卡、飲杯咖啡、食件cake！數到最近的網紅café，那就一定是這間位於南丫島的香草原Herboland！這間小店位於洪聖爺灣，位置隱世，主打香草栽種和香草茶，稱得上一間茶café！

 

（圖片來源︰Openrice @Killuazxy）

 

　　還未正式走入Herboland，沿途已經被樹林包圍，彷彿走入了一個城市綠洲。到了Herboland，你會看到大大小小的盆栽、陶藝杯具，更有一個被灌木叢和攀籐覆蓋的小茶棚，環境十分清幽，有別於鬧市中的café！聽說，整個小店都是由店主一手一腳打造出來，形容這裏是香港的「世外桃源」也不過份！

 

（圖片來源︰IG @ cafe.hopping、chilllifehk）

（已獲授權）

 

　　這間隱世小店的座位不多，店主只是提供天然的香茶給茶客飲用，所以最好就先填飽肚子再進來呷口茶。翻查網上的食評，小店每日提供的茶飲都不同，有香茅斑蘭茶、洛神花甜菊黃薑、香茅甜菊茶等等，款款都好清新！正值8月份，在郊外仍然有不少蚊子，店主更貼心地在棚內燒著驅蛟茶和提供天然蚊怕水，大家可以安心坐在棚內慢慢打卡！

 

圖為咖啡花茶

（圖片來源︰Herboland Facebook）

 

Herboland

 

地址︰南丫島榕機灣洪聖爺灣

營業時間︰星期六至日11am-5pm

Facebook︰https://www.facebook.com/herboland

電話︰90946206

註︰如有團體預訂或其他活動，農場將不開放，要留意Facebook上的通知。

 

下頁睇︰屯門和洋風café

 

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