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29/08/2022

性價比高天婦羅Omakase！日籍大廚席前即炸活花竹蝦、北海道根室海膽海苔、鮮味大蜆、柔滑千葉海鰻，居酒屋吃出名店水準

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Text: Yoyo Kwok Photo: 部分由餐廳提供

　　壽司Omakase成行成市，但水準參差，款式形式漸見大同小異，以本傷人式的厚切拖羅、滿瀉海膽，吃得多了，印象漸漸模糊。可有想過來一頓天婦羅Omakase？最近就有一家居酒屋推出天婦羅和串燒廚師發辦，我想，無非是為突圍而生出的gimmick，不過水準與性價比卻出乎意料，因此印象特別難忘。

 

　　這家居酒屋，不在尖沙咀、不在銅鑼灣等旺區，在工業區荔枝角，叫「鵜舞」。記得「鵜舞」2013年開業時，我不睇好，居酒屋在荔枝角喎，下班時間一過，水盡鵝飛，就算附近有「西九四小龍」，一家大小的家庭客怎會天天上居酒屋？不過，時間證明一切，9年後再訪「鵜舞」，依然人頭湧湧，平日座無虛席，星期五六日更逼爆！何解？一曰氣氛，二是食物，三乃性價比。

 

木樑、燈籠、暖簾，氣氛十足的居酒屋格局；吃天婦羅Omakase則會被安排於廂房內。

 

　　先講最重要的——食物！摒棄一般居酒屋漸趨港式風格，這裏比很多在旺區所謂的日本料理店更地道、更日本。大部分食材都由日本直送，連主責天婦羅和串燒的大廚都是日本「直送」！

 

　　先說剛試過的天婦羅廚師發辦，主理的日籍行政總廚疋田博崇師傅有40多年做天婦羅經驗，是香港第一代日籍天婦羅師傅，曾出任香港半島酒店日本餐廳和帝苑酒店「稻菊」的天婦羅總廚。如果你熟悉日本菜，就會知道以前帝苑酒店的日本餐廳稻菊（現為四季菊）以天婦羅聞名：坐在吧枱前看著大廚即席在魚缸內撈出活車海老、在「金鐘罩」內滋滋咋咋，端出來的車海老來金光閃閃、外脆內嫩……是味覺享受，也是一種體驗，這種尊貴體驗，不比享用壽司Omakase遜色。

 

日籍行政總廚疋田博崇師傅有40多年做天婦羅經驗，是香港第一代日籍天婦羅師傅，亦曾任職酒店日本餐廳天婦羅總廚，功架十足。

 

　　如今疋田師傅將這種高級體驗帶到居酒屋，沒錯，論環境、裝潢、配套是大不同，但疋田師傅的功架沒有因地方而有所將就改變；只見他與以往一樣，氣定神閒而專注，準備食材、調炸漿、校油溫、將材料下油鑊……何時將材料翻轉、何時放在鍋的中間、何時挪到旁邊，何時逼出多餘油份，再端到客人跟前，井然有序；閒時更同食客聊幾句、喝兩杯，不折不扣的日本「感覺」。

 

 

　　曲尺的吧枱坐著十位八位客人，疋田師傅加一位廚師應付自如，做出來的天婦羅很對辦：薄薄的金黃外層，包裹著剛熟的食材，無論是大蝦，還是沙鎚魚，還是蔬菜如露筍，食材的原汁原味都盡保留，不會過熟，也不會太乾。天婦羅的款式亦多變，既是Omakase，每次來都略有不同略有驚喜。

 


配天婦羅的除了一般的蘿蔔蓉ten-tsuyu和檸檬，還有海鹽、抹茶鹽和咖喱鹽，讓食客感受不同味覺。

 

　　跟很多會席料理與Omakase一樣，開始前先來前菜，有明太子帶子裙邊、慢煮八爪魚及芥辣蜆肉，繼而是靜岡縣水果番茄，先讓大家開胃兼洗刷味蕾。最喜歡蜜柑鯛薄切，淡淡的魚味在薄切接觸舌尖間已誘發出來，個人認為不蘸醬汁已很好，當然捲著紫蘇花葉同吃又是另一番滋味。

 


明太子帶子裙邊、慢煮八爪魚及芥辣蜆肉

靜岡縣水果番茄

蜜柑鯛薄切魚刺身配紫蘇花葉

 

下一頁：天婦羅時間！日本東京花竹蝦、九州目光魚、北海道根室市海膽

 

 

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