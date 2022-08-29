中秋月餅2022｜召喚榴槤控！嚴選城中最正榴槤月餅！冠軍級黑刺／煙韌榴槤糯米糍／限量米芝蓮級冰皮月餅

有一個多星期就到中秋節！每年中秋節也是榴槤當造的季節，不少品牌也會推出榴槤月餅，勢要俘虜一眾榴槤控的胃！不過市面上的榴槤月餅款式林林總總，多得令人不知從何入手！編輯部為大家精選了城中Top 5榴槤月餅，每款也絕對值得一試！

【榴槤月餅2022】1. 唯港薈：煙韌控必吃！榴槤糯米糍月餅

數到每年最受歡迎的榴槤月餅，唯港薈必定是其中之一。今年唯港薈的「雜錦榴槤慕絲糯米糍月餅」依舊由「榴槤王子」何偉誠師傅親自操刀，傳統月餅結合了法式烘焙技術，在榴槤慕斯月餅灑上白朱古力粉及配上牛油餅底，再加入四款煙韌香甜的日式糯米糍，包括椰子榴槤糯米糍、斑蘭榴槤糯米糍、綠茶榴槤糯米糍及大樹菠蘿糯米糍，口感層次非常豐富；當中大樹菠蘿糯米糍更參照了傳統月餅的造型，月餅切開後就像鹹蛋黃一樣，睇得又食得！

雜錦榴槤慕絲糯米糍月餅（四件） $598

唯港薈

地址：香港九龍尖沙咀東部科學館道17號

電話：3400 1343／3400 1318

訂購：按此

【榴槤月餅2022】2. 甬府：限量1000盒！米芝蓮級榴槤冰皮月餅

米芝蓮一星餐廳甬府2019年於香港插旗，主打高級正宗寧波菜，甬府今年首次推出限量月餅禮盒，更主打榴槤月餅！禮盒內含「貓山王榴槤冰皮月餅」和「黑刺榴槤冰皮月餅」，前者回甘味濃，後者口感幼滑，各有特色。甬府更特別推介3種享用方法，解凍時，把月餅於室溫下放置10分鐘，即可享受經典榴蓮月餅的口感；如放置20分鐘，月餅口感則會變成厚實軟滑的雪糕質地，放30分鐘後更會化身成流心榴槤月餅，榴槤控必試！提提大家，月餅只禮盒限量供應1000盒，售完即止，想吃就要快手！

甬府榴槤月餅禮盒 $428

甬府：

地址：灣仔駱克道20-24號金星大廈2號舖地下及1樓

訂購／查詢：2881 7899

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