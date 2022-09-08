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08/09/2022

全港6間排長龍日本丼飯推介！廚師發辦15款刺身丼、 打孖上鵝肝和牛丼、日本全國金賞獎8連冠天丼、千層小火山海膽丼、 平價和味燒肉丼

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Text: Yan Chung

　　據聞丼飯起源於江戶時代，因為當時流行「不用花太多時間就能吃的食物」，可以說是上班族速食文化的鼻祖。日本人，即使速食也很執著和講究。日式丼飯在香港早已普及化，各店各出其謀，肥美油香的鵝肝、八連冠的天婦羅、新鮮千層海膽、日本直送的刺身丼飯，甚至有結合廚師發辦的創意丼料理。出色的丼飯，令人不惜光陰花時間排隊掏腰包一嘗！以下6間長龍丼飯店，都是高質人氣，能夠入座便要好好Enjoy！

 

【人氣長龍日本丼飯推介】1. 享受媲美Omakase！廚師發辦15款刺身丼飯：海言どんぶり専門店

 

　　當廚師發辦（Omakase）遇上丼飯，會激發出甚麼火花？答案是與別不同的海洋滋味。海言料理長陳爾言師承傳奇日本名廚見城俊二，出身自高級鮨店，亦於元朗開設壽司之神及壽司源。今年初於中環再次自立門戶，決心將手藝和創意加入刺身丼飯中。店內招牌海言廚師發辦魚生飯，用上足足15款時令刺身，配合不同的刀功、調味以及事前醃製，配合言師傅特製、以北海道七星米、夢美人跟日本白醋混在一起的飯底，微酸飯底突顯每款魚生的特色，令丼飯散發出獨特、新鮮、立體的海洋滋味。

 

海言廚師發辦魚生飯（特上）$380

選用當日15款時令魚生，包括廚師發辦常見，卻不會在魚生飯上出現的蒸鮑魚配肝醬，軟腍可口的，以及沙甸魚、青柳貝等食材。

（圖片來源：餐廳提供）

特盛藍鰭吞拿魚飯 $320

集齊七大吞拿魚部位的丼飯，包括燒腦天、燒拖羅腩、大拖羅、中拖羅、赤身、葱拖羅蓉跟中羅蓉。

（圖片來源：餐廳提供）

 

　　除了經典丼飯套餐外，海言還有復刻經典的江戶前散壽司，典雅傳統，食譜從跟隨見城師傅時承傳下來，像上流太太為丈夫預備的便當般。另外，店內也有清新健康的選擇——特盛和風沙律配迷你魚生飯，毋須擔心卡路里。

 

江戶前散壽司（特上）$320

傳統魚生丼，包含較多日式漬物，飯底經過特別調味，混合薑絲、芝麻、木魚等配料，味道富層次感。

（圖片來源：餐廳提供）

海言特盛沙律配迷你丼系飯系列 $170起

套餐包括特盛沙律及迷你魚生丼，沙律拌時令蔬菜及海鮮漬物，炎炎夏日的開胃之選。

（圖片來源：餐廳提供）

 

　　位處中環的魚生店走親民路線，裝潢充滿日本家庭氣氛，其中設有5個壽司吧枱座位，料理長會在食客面前處理食材，確保乾淨衛生，食客們更可以欣賞料理長席前表演，就像在動輒幾千元一餐的omakase鮨店中享受一樣。

 

開放式壽司吧枱

欣賞料理長即席展示刀工，視覺與味覺的享受。

（圖片來源：餐廳提供）

 

海言どんぶり専門店

地址：中環威靈頓街55號地庫

電話：6460 6888

營業時間：

星期一至六 12 pm - 3:30pm（最後下單時間 2:30pm）及6:30 pm - 10 pm（最後下單時間 9pm）

 

下一頁：極邪惡！鵝肝和牛打孖上丼飯

 

 

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