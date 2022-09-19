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19/09/2022

9月、10月酒店自助餐 | 編輯部6間精選推介：勁食海鮮火焰卜卜蜆／$280有找任食即開生蠔／多款邪惡鴨肝／黑松露芝士噴泉+片皮鴨／爐端燒加送拖羅

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Text: Katty

　　踏入9月，各大酒店的自助餐都換上新主題，雖然大部分都以香港人最愛的海鮮做主打，但各有各的特色——有集合世界各地海鮮料理，亦有以超平價錢吃到即開生蠔作招徠，更有和風的爐端燒半自助餐，想追求貴價海鮮的話，其中一間更任食開邊龍蝦及法國生蠔！果然是「食慾之秋」，中秋過後胃口特別好，很想瘋狂地吃一餐！

 

【9月、10月精選酒店自助餐】1. 逸東酒店：全部都係海鮮！即場烹煮！必食韓式火焰卜卜蜆

 

　　位於Eaton HK的普慶餐廳，自助餐花款又多又有新鮮感！餐廳全新推出以生猛海鮮為主題的「狂野海鮮市場」自助餐，用不同國家的特別風格及口味，烹調各種精選優質海鮮，如韓式火焰卜卜蜆、三文魚威靈頓配刁草檸檬汁、星加坡炒蟹等，帶客人一次過去勻世界各地的海鮮市場！

 

普慶餐廳全新的「狂野海鮮市場」自助餐，可以一次過品嘗多個國家的獨特風格海鮮菜式。

（圖片來源：普慶餐廳授權圖片）

 

　　大廚更會在海鮮站即場清蒸或快炒鮮甜扇貝、大蝦、生蠔、魷魚、螺和八爪魚等多款時令海產，重點推介當然是香辣惹味的韓式火焰卜卜蜆。歐美的代表菜式包括三文魚威靈頓配刁草檸檬汁、香烤波士頓龍蝦伴芫荽牛油、海鮮砂鍋及意式炒甜椒焗沙甸魚等，東南亞的代表則有星加坡炒蟹及海鮮喇沙湯麵，周末晚上更會供應肥美甘香的香烤大鱔。另外，當然不能不提冷盤區的特選生蠔、波士頓龍蝦、虎蝦、麵包蟹、螺及青口等，海鮮控不要錯過！

 

大廚會在海鮮站即場炮製韓式火焰卜卜蜆，香辣惹味。

（圖片來源：普慶餐廳授權圖片）

精緻的三文魚威靈頓配刁草檸檬汁，酥皮香脆，三文魚軟滑，大人小朋友都會喜歡。

（圖片來源：普慶餐廳授權圖片）

 

「狂野海鮮市場」自助餐

 

自助午餐供應時間：12nn-2:30pm

價錢：星期一至五 成人$348／小童及長者$238，星期六、日及公眾假期 成人$428／小
童及長者$338

自助晚餐供應時間：6:30pm-9:30pm

價錢：星期一至四 成人$618／小童及長者$448，星期五至日及公眾假期 成人$678／小
童及長者$498

 

普慶餐廳

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層

電話：2710 1901

 

下一頁：連加一最平$278.8！任食即開生蠔

 

 

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