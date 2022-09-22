日本農業協會教DIY清甜「雪梨條」，3 Steps搞掂！同場加映：5貼士揀當造靚梨！果臍凹陷愈深＝愈甜？有酒味不能吃？

雖然秋意漸濃，但天氣還是有點熱，好想食雪條涼一涼！早前有網友分享用盒裝檸檬茶DIY雪條消暑，雖然好味又方便，但糖份太高，一於改用新鮮水果，成分天然又健康！要數秋季當造水果，雪梨一定榜上有名！說到雪梨的食法，除了去皮直接食用、去核榨成果汁，原來還可以做成「雪梨條」，放入雪櫃冷藏更即變「雪梨雪條」！

（圖源：zennoh_food@twitter）

早前日本農業協會「JA全農」於Twitter分享一個超簡易食譜，只需3個步驟就可以將雪梨做成「雪梨條」！即刻睇下點整！

材料：雪梨一個

做法：

1. 將雪梨切成1.5厘米厚的片狀；

2. 避開中間的核心部分，再將雪梨切成1.5厘米闊的條狀；

3. 從上而下插入竹籤／牙籤即成「雪梨條」；

4. 將「雪梨條」放入雪櫃雪凍，即成冰凍的「雪梨雪條」。

（圖源：zennoh_food@twitter）

「雪梨條」的做法雖然超簡單，但想要做出最清甜的「雪梨（雪）條」，首先要識得揀靚梨！到底點揀先啱？

1. 看形狀

宜選擇果型圓潤飽滿的梨，無皮損缺口或凹陷，同時小心檢查有沒有碰撞傷或水傷。

2. 看果皮

梨的果皮本身帶有斑點，愈細小代表愈新鮮，如已出現黑色斑點，則代表果肉已經開始老化，不宜選購。至於果皮顏色，宜選擇色澤明亮的梨（品種的果皮為黃色就選亮黃色、綠色就選亮綠色，雪梨的果皮通常呈黃白色）。

3. 看果臍

可留意梨底部的「果臍」，凹陷愈深，代表梨的成熟度愈高，即甜度亦會較高。

4. 輕按果身

可以輕按果肉以檢視其結實度，如果感覺硬實、重手，即代表是多汁、脆口的新鮮好梨！一旦摸起來偏腍身，相對不新鮮或過熟。

5. 聞果蒂味道

聞一下果蒂附近的味道，如果聞起來有酒味，即代表梨子已經過熟，甚至可能已經開始腐爛。