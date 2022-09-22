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22/09/2022

日本農業協會教DIY清甜「雪梨條」，3 Steps搞掂！同場加映：5貼士揀當造靚梨！果臍凹陷愈深＝愈甜？有酒味不能吃？

#零食 #DIY #秋季當造水果 #水果雪條 #水果 #雪梨 #日本農業協會 #JA全農 #雪梨條 #甜品 #雪條
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　雖然秋意漸濃，但天氣還是有點熱，好想食雪條涼一涼！早前有網友分享用盒裝檸檬茶DIY雪條消暑，雖然好味又方便，但糖份太高，一於改用新鮮水果，成分天然又健康！要數秋季當造水果，雪梨一定榜上有名！說到雪梨的食法，除了去皮直接食用、去核榨成果汁，原來還可以做成「雪梨條」，放入雪櫃冷藏更即變「雪梨雪條」！

 

（圖源：zennoh_food@twitter）

 

　　早前日本農業協會「JA全農」於Twitter分享一個超簡易食譜，只需3個步驟就可以將雪梨做成「雪梨條」！即刻睇下點整！

 

材料：雪梨一個

 

做法：

 

　　1.    將雪梨切成1.5厘米厚的片狀；

 

　　2.    避開中間的核心部分，再將雪梨切成1.5厘米闊的條狀；

 

　　3.    從上而下插入竹籤／牙籤即成「雪梨條」；

 

　　4.    將「雪梨條」放入雪櫃雪凍，即成冰凍的「雪梨雪條」。

 

（圖源：zennoh_food@twitter

 

　　「雪梨條」的做法雖然超簡單，但想要做出最清甜的「雪梨（雪）條」，首先要識得揀靚梨！到底點揀先啱？

 

1.    看形狀

 

　　宜選擇果型圓潤飽滿的梨，無皮損缺口或凹陷，同時小心檢查有沒有碰撞傷或水傷。

 

2.    看果皮

 

　　梨的果皮本身帶有斑點，愈細小代表愈新鮮，如已出現黑色斑點，則代表果肉已經開始老化，不宜選購。至於果皮顏色，宜選擇色澤明亮的梨（品種的果皮為黃色就選亮黃色、綠色就選亮綠色，雪梨的果皮通常呈黃白色）。

 

3.    看果臍

 

　　可留意梨底部的「果臍」，凹陷愈深，代表梨的成熟度愈高，即甜度亦會較高。

 

4.    輕按果身

 

　　可以輕按果肉以檢視其結實度，如果感覺硬實、重手，即代表是多汁、脆口的新鮮好梨！一旦摸起來偏腍身，相對不新鮮或過熟。

 

5.    聞果蒂味道

 

　　聞一下果蒂附近的味道，如果聞起來有酒味，即代表梨子已經過熟，甚至可能已經開始腐爛。

 

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