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22/09/2022

6間高質人氣麵包店推介！前四季糕點總廚主理人龍店、米芝蓮級英倫風麵包、30年酸種鬆軟麵包、法國藍帶兄弟完美酥皮牛角包、鄉郊人情味小店

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Text: Yan Chung Photo: 由作者提供

　　學生時代，成日會講「捱麵包」，現在會話「歎麵包」。香港的麵包店種類比起以往豐富得多，本土港式、日式、台式，歐式，出品更愈來愈精緻和講究。讓日常不過的麵包為生活簡單地添上品味。今次，先數香港6間人氣歐式麵包店：前四季糕點總廚長龍新店、米芝蓮級英式麵包、瑞士名廚酸種麵包主題店，還有法國藍帶兄弟主理的麵包店，強勁陣容令麵包變成美食精品，令人每天也想咬一口的麵包！

 

【城中最高質人氣麵包】1. All Day長龍店！前四季酒店名廚主理！必吃酸種葡撻、牛角包—  Bakehouse

 

　　Bakehouse除灣仔外，至今已經有中環、赤柱店，最新是銅鑼灣分店。品牌由2018年創立至今，熱潮從未減退過，每間分店仍不斷出現長龍，證明麵包店一直維持高水準。Bakehouse由香港四季酒店擁有逾30年烘焙經驗前糕點總廚Grégoire Michaud創辦，其出品嚴選最高品質的食材，而Bakehosue便沿用於法國布賽的Girardeau家族Suire Mill麵粉廠所出產的有機麵粉、來自新西蘭懷卡托Canary Butter的優質草飼牛油和Guérande海鹽等等手工原材料。

 

Bakehouse幾乎每間店也長龍不斷，所以麵包也要不斷新鮮出爐。

（圖片來源：Bakehouse提供）

Bakehouse由香港四季酒店擁有逾30年烘焙經驗前糕點總廚Grégoire Michaud創辦。

（圖片來源：Bakehouse提供）

 

　　Bakehouse出名的糕點多多，包括招牌酸種葡撻、牛角包、酸種麵包、扭結麵包(Pretzel croissant twist)、蘋果丹麥酥(Apple crumble danish)和巴馬臣芝士丹麥酥(Parmesan cheese danish)等，每日現場新鮮製作及烤焗，不斷新鮮出爐。

 

酸種葡撻$12／件

Bakehouse人氣產品，不斷新鮮出爐，熱辣辣放入口，鮮香酥化。

（圖片來源：Bakehouse提供）

酸種牛角包$20

外層酥化，中間富空氣感和牛油香。

（圖片來源：Bakehouse提供）

 

　　而銅鑼灣新店推出一系列限定新品，並推出自家烘焙咖啡豆品牌「Brew」。「Brew」是與哥本哈根著名咖啡品牌April Coffee的創辦人Patrik Rolf合作開發的獨家咖啡豆配方，而自家調配的咖啡豆率先於銅鑼灣店內以頂尖Giesen W6A咖啡烘焙機新鮮烘焙，遲些亦會於全線Bakehouse提供。咖啡配糕點，將享受進一步提升！

 

Bakehouse自家烘焙咖啡豆品牌「Brew」在銅鑼灣店率先提供。

（圖片來源：Bakehouse提供）

 

Bakehouse

地址：銅鑼灣啟超道16號地舖

營業時間：星期一至日 8am-9pm

 

下一頁： 早早售罄！米芝蓮名廚製英倫風麵包糕點

 

 

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