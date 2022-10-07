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07/10/2022

「港人開餐習慣調查」結果大公開！太陽蛋一定篤穿蛋黃、小籠包要先啜後咬？用筷子食薯片、蛋糕？你係咪咁？

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Text: Christy Yiu Photo: 由Deliveroo提供

　　正所謂：「我對食，有一份執著！」用筷子食薯片？小籠包要先啜後咬？你也有這些習慣嗎？戶戶送最近公布了「港人開餐習慣調查」，結果發現每3個港人中，就有2 個擁有獨特的飲食習慣！即睇以下調查結果，看看有沒有共鳴之處啦！

 

雲吞麵：你會點蘸醋？

 

　　食雲吞麵，當然要加醋！雲吞麵加醋除了可以提鮮，亦可中和麵條的鹼水味。而調查發現，有28%的受訪者為確保每口都保持一樣味道，會習慣將醋等醬料直接倒進雲吞麵，撈勻再食；而有20%人習慣用湯匙盛起醬料，以便隨時可以調節比例；15%人則習慣會將醬料先倒在碟仔上，再「一點一浸」地蘸醋享用！

 

 

小籠包：直接「粒啪」？先啜後咬？

 

　　新鮮岀籠的小籠包包裹著熱騰騰的湯汁，總是令一眾吃貨難以駕馭！調查發現，有一半港人（50%）習慣將小籠包整粒放進口，即使燙嘴也不怕；而有47%受訪者則是「小心行事」派，會先截穿外皮啜走湯汁，再品嚐小籠包的薄皮和肉餡，慢慢享用。

 

　　此外，逾7成港人食小籠包時有蘸醋的習慣，當中20%港人會同時在小籠包上加薑絲一齊享用，其實蘸醋可以解膩，而薑絲則可進一步提鮮，大家實在識食！不過調查亦指，每4 個港人便有1 個習慣不蘸任何醬汁，喜歡原汁原味，你又是哪一派？

 

太陽蛋：篤穿蛋黃才是王道？

 

 

　　香港人對絕對是太陽蛋情有獨鍾！早晨必備太陽蛋、午餐叉燒飯又要有太陽蛋，連晚飯也當然少不了！不過太陽蛋的食法，其實也十分講究！調查結果顯示，有逾4成人會先從蛋黃入手！當中愈年輕的受訪者，愈喜歡用筷子篤穿蛋黃；而45 歲以上的受訪者則會第一時間先啜蛋汁，看來吃太陽蛋的習慣也是世代大不同！

 

下一頁：你是先食餸派還是先食飯派？筷子有咩新用法？

 

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