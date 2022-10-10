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10/10/2022

大家返晒鄉下日本遊！Omakase有位喇！天后隱世廚師發辦正店！CP值超高、有變化！$1,200吃齊時令秋刀、岩蠔、鮑魚鍋飯

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Text: YY Photo: YY

　　「0+3」實施，各位趕忙訂機票、book酒店，第一時間希望「返鄉下」遊日本！編者認識的日本料理大廚亦坦言相告，預計不少客人會取消原定Omakase訂枱，無論是以往多渴望前往，或是幾咁一位難求的餐廳，大家都暫時拋諸腦後：「係都留返去日本食啦！」、「有乜去完日本先算」！我呢，暫時不想一窩蜂，況且現時正是大好時機「執死雞」，想試哪一家米芝蓮名店、哪一家爆滿壽司店，大可通行無阻，不是更好？

 

　　較早前（「0+3」實施之前）已委託朋友幫忙預訂天后的「鮨正」，品嘗Omakase。「鮨正」不是甚麼米芝蓮名店，大廚正師傅沒有星星光環，卻只贏口碑，在天后打滾6年，晚晚爆滿，甚低調絕少宣傳，全靠熟客口耳相傳，新客人主要靠熟客介紹。吃Omaskase，我有時會「虛榮感」上身去追米芝蓮星星，不過吃多了，覺得口碑更可靠；說得白一點，品嘗Omaskase就如剪頭髮一樣，是「跟師傅」不是跟店舖，與師傅混熟了，大家像朋友，吃到的東西甚至整個美食體驗自然又不一樣。

 

鮨正在天后開業6年，近年搬到樓上，環境更舒適。

（圖片來源：鮨正Facebook專頁）

 

　　鮨正之所以長爆，主要也因為客熟不斷返來。熟客不斷返來，是因為出品質素好，而且服務好兼超，級，抵，吃！一般晚餐Omakase每位大約$1,180（不計酒），這個價錢我在海港城Sushi Tokami只吃到午餐（質素只算平平），這裏晚市才千多，可算平絕。對於吃貨來說，便宜從來不是首要考慮，學食家蔡瀾話齋：要合理！鮨正出品何止合理，更是物超所值，我認為連用「性價比高」去形容也低估了。

 

裝修、配套簡簡單單，感覺不失高雅。

高級壽司店必備的凍櫃，只靠櫃內的冰將魚鮮保存，不會破壞魚鮮本質。

 

　　言歸正傳，晚餐每位約$1,200吃到甚麼？當晚我沒有喝酒，純純粹粹地品嘗整道菜單約20個items。這裏的格局像一般高級鮨屋一樣，小小店一張角尺型吧枱，天然木系裝飾，沒浮誇擺設，卻予人寧願舒適與自在之感，又沒半點拘謹；坐下來侍者奉上一杯抹茶，呷一口，整個人與味蕾都暫且放鬆。

 

　　此時正師傅先送上來自北海道的章魚刺身，一件是章魚身，以竹炭鹽點綴，入口清鮮甘鹹，章魚身質感細嫩不韌，認真細味，章魚本身的鮮甜慢慢走出來；另一件是章魚吸盤，正師傅請我們沾少許山葵與豉油吃，入口又爽又脆，是另一番滋味。緊接而來是石垣貝，質感爽爽的，滿是海水鮮甜，胃口也開始甦醒過來。

 

北海道章魚刺身

石垣貝

 

　　緊接而來的是新鮮希靈魚壽司，注意關鍵字「新鮮」，與我們平日在超市買到的希靈魚壽司差得遠！先是魚有魚味（不要笑我，真的有魚味）， 最大分別在於質感柔軟不死實，加上正師傅早已已為大家挑去細骨，並將魚肉片薄，吃起來更軟熟，魚味更突出。

 

新鮮希靈魚壽司

 

下一頁：Omakase更多精彩items—白子、秋刀魚壽司、蒸蠔、鮟鱇魚肝

 

 

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