  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
我家私房菜玩樂 What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

13/10/2022

燒烤場2022 | 8大最正BBQ場推介！無敵黑沙灘日落美景 / 野外重慶、韓風燒烤 / 隱藏市區燒烤秘點 / 超抵全日任食 / 配套齊全獨立屋

#美食 #美食地圖 #Food Map #秋天 #燒烤 #秋風起 #炭火 #任食 #任飲任食 #燒乳豬 #假日好去處 #燒烤放題 #韓燒 #獨立屋 #燒烤車 #海鮮 #白石 #燒雞翼 #大美督 #屯門 #重慶串燒 #燒海鮮 #燒烤套餐 #海景 #何文田 #BBQ套餐 #龍鼓灘 #無敵海景 #週末好去處 #黑沙灘 #素食 #日落 #BBQ #戶外活動 #打麻雀 #唱K #大欖 #生蠔 #扇貝 #東涌 #西貢 #鮑魚 #天水圍 #開爐費 #人工湖 #串燒
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　香港人對BBQ的鍾愛不比打邊爐少，但邊爐夏天都可以開著冷氣打，BBQ夏天就……不了！今年香港夏天日日都攝氏35、36度，行出街甚麼也不做都不停流汗，當然唔想對住個火熊熊的炭爐幾個鐘！踏入10月，終於有秋意，可以隨時ready去BBQ！今次精選8個燒烤場，有平的，有靚景的，有超近市區的，快快call朋友、集齊燒烤怪齊齊去！

 

【燒烤場2002 | 8大最正BBQ場推介】1. 龍鼓灘海邊BBQ：勁多位置選擇 + 無敵日落美景＋不限時自助燒烤放題

 

　　香港不少燒烤場都以海景做賣點，但龍鼓灘這個場更勝一籌，因為是「毗鄰全港唯一黑沙灘」！可以欣賞到無敵日落美景、摸蜆、玩風帆及瘋狂打卡！全場佔地4萬平方呎，可客納1,500人，設有5個位置可以任揀，包括VIP冷氣位置、海邊位置、普通位置、冷氣燒烤車、露天冷氣燒烤車，價錢當然有分別，最平$188，最貴都是$360，燒烤車另加$600；重點是不限時，可以任食任玩足全日！免費提供的燒烤食物，種種超過40款，包括不同口味的雞翼、金沙骨、咖喱魷魚、各式丸類及蔬菜，亦有多種調味料可免費使用，客人更可以自攜食物，但不可以自攜飲品。此場致力履行企業社會責任，推廣綠色燒烤（BarbeGreen），環保回收，值得一讚。

 

設有5種位置可以任揀，秋冬天的話，當然揀海邊位置，有誰可抗拒無敵海景。

（圖片來源：FB@龍鼓灘海邊BBQ）

 

燒烤場毗鄰全港唯一黑沙灘，可以欣賞到無敵日落美景。

（圖片來源：FB@龍鼓灘海邊BBQ）

 

可以自攜海鮮，不另收費。

（圖片來源：FB@龍鼓灘海邊BBQ）

 

10月萬聖節期間，星期六、日，提供小朋友免費face-painting。

（圖片來源：FB@龍鼓灘海邊BBQ）

 

人多的話，可以試租用這個和風VIP區。

（圖片來源：FB@龍鼓灘海邊BBQ）

 

龍鼓灘海邊BBQ

地址：屯門龍鼓灘136地段（天后古廟／K52龍鼓灘巴士總站對面）

電話：2613 8129／5601 100（WhatsApp）

營業時間：12nn-11pm，星期一、二休息（公眾假期及特別日子除外）

收費：成人$188起／長者$168起／小童$148起；另加開爐費$60，包兩袋炭

FB請按

 下一頁：3種BBQ Style選擇！特設重慶串串燒烤區+野外韓風燒烤區

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#美食 #美食地圖 #Food Map #秋天 #燒烤 #秋風起 #炭火 #任食 #任飲任食 #燒乳豬 #假日好去處 #燒烤放題 #韓燒 #獨立屋 #燒烤車 #海鮮 #白石 #燒雞翼 #大美督 #屯門 #重慶串燒 #燒海鮮 #燒烤套餐 #海景 #何文田 #BBQ套餐 #龍鼓灘 #無敵海景 #週末好去處 #黑沙灘 #素食 #日落 #BBQ #戶外活動 #打麻雀 #唱K #大欖 #生蠔 #扇貝 #東涌 #西貢 #鮑魚 #天水圍 #開爐費 #人工湖 #串燒

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk