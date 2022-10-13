燒烤場2022 | 8大最正BBQ場推介！無敵黑沙灘日落美景 / 野外重慶、韓風燒烤 / 隱藏市區燒烤秘點 / 超抵全日任食 / 配套齊全獨立屋

香港人對BBQ的鍾愛不比打邊爐少，但邊爐夏天都可以開著冷氣打，BBQ夏天就……不了！今年香港夏天日日都攝氏35、36度，行出街甚麼也不做都不停流汗，當然唔想對住個火熊熊的炭爐幾個鐘！踏入10月，終於有秋意，可以隨時ready去BBQ！今次精選8個燒烤場，有平的，有靚景的，有超近市區的，快快call朋友、集齊燒烤怪齊齊去！

【燒烤場2002 | 8大最正BBQ場推介】1. 龍鼓灘海邊BBQ：勁多位置選擇 + 無敵日落美景＋不限時自助燒烤放題

香港不少燒烤場都以海景做賣點，但龍鼓灘這個場更勝一籌，因為是「毗鄰全港唯一黑沙灘」！可以欣賞到無敵日落美景、摸蜆、玩風帆及瘋狂打卡！全場佔地4萬平方呎，可客納1,500人，設有5個位置可以任揀，包括VIP冷氣位置、海邊位置、普通位置、冷氣燒烤車、露天冷氣燒烤車，價錢當然有分別，最平$188，最貴都是$360，燒烤車另加$600；重點是不限時，可以任食任玩足全日！免費提供的燒烤食物，種種超過40款，包括不同口味的雞翼、金沙骨、咖喱魷魚、各式丸類及蔬菜，亦有多種調味料可免費使用，客人更可以自攜食物，但不可以自攜飲品。此場致力履行企業社會責任，推廣綠色燒烤（BarbeGreen），環保回收，值得一讚。

設有5種位置可以任揀，秋冬天的話，當然揀海邊位置，有誰可抗拒無敵海景。

（圖片來源：FB@龍鼓灘海邊BBQ）

燒烤場毗鄰全港唯一黑沙灘，可以欣賞到無敵日落美景。

（圖片來源：FB@龍鼓灘海邊BBQ）

可以自攜海鮮，不另收費。

（圖片來源：FB@龍鼓灘海邊BBQ）

10月萬聖節期間，星期六、日，提供小朋友免費face-painting。

（圖片來源：FB@龍鼓灘海邊BBQ）

人多的話，可以試租用這個和風VIP區。

（圖片來源：FB@龍鼓灘海邊BBQ）

龍鼓灘海邊BBQ

地址：屯門龍鼓灘136地段（天后古廟／K52龍鼓灘巴士總站對面）

電話：2613 8129／5601 100（WhatsApp）

營業時間：12nn-11pm，星期一、二休息（公眾假期及特別日子除外）

收費：成人$188起／長者$168起／小童$148起；另加開爐費$60，包兩袋炭

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