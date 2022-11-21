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21/11/2022

編輯私心推！過千元高級上海菜館大閘蟹餐買一送一！5兩半大閘蟹唔靚包換！食埋足料蟹粉翅／蟹粉春卷／蟹粉小籠包

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Text: Yoyo Kwok

　　如果你是真真真正大閘蟹粉絲，來到11月中，相信應該已吃過「今年第一蟹」！吃大閘蟹，有人喜歡大籮大籮買返屋企蒸，坐在家舒舒服服不顧儀態的豪拆幾隻；我則喜歡到餐廳吃大閘蟹餐，一來大閘蟹一隻起兩隻止，少吃多滋味，搵餐廳代勞預備最方便；二來又喜歡吃蟹粉菜，一餐下來，有上海冷盤、有湯、有蟹、有蟹粉餸，仲有埋薑茶湯圓，豐富之餘乾手淨腳；幸運的遇上幾個「蟹同道合」的朋友，吃大閘蟹餐就變成一年一度重要約會與盛事。

 

　　大閘蟹季估計仍有一個月左右，大家仍有時間食正蟹。挑選到今年最正、最抵、最難忘的大閘蟹餐未？如果要我挑選，私心推介尖沙咀高級上海食府「个園竹語」。

 

「个園竹語」開業約一年，位於海港城，地方有8,000呎，裝修設計以竹為主題，感覺有江蘇揚州「个園」的細緻淡雅。餐廳中間的竹型藝術裝置甚矚目。

 

餐廳設開放用餐空間及 8 間獨立房間，共 250 個座位，適合各類型大小宴會。

 

最受歡迎的「個室」廂座，私人空間十足。

 

　　大閘蟹套餐每位$1,188，不便宜；但如果我告訴你，現在是「二人同行、一人免費」如何？很多餐廳都是這個價錢？好！如果我告訴你，這裏堪稱城中裝橫最別緻滬菜館之一，同朋友吃飯、請客不失禮，如何？

 

个園竹語金秋大閘蟹及蟹粉盛宴（兩位用）

 

　　還是看餐牌最實際！供二人享用的大閘蟹餐，有8道菜，用四個字來形容，就是「以本傷人」。先來滬式四併前菜，有黑松露煙燻溏心蛋、本幫糖醋小排骨、老上海燻魚和陳醋海蜇頭，都是經典滬式冷盤；溏心蛋香噴噴，想不到與黑松露那麼匹配；我一向怕燻魚腥兼多骨，這裏做的無骨，而且甘香不死鹹兼無腥味；海蜇頭沾上點點芥末吃，清爽開胃。分量小小，令人更期待下一道菜。

 

个園竹語滬式四併前菜（黑松露煙燻溏心蛋、本幫糖醋小排骨、老上海燻魚、陳醋紅蜇頭）

 

　　我說的「以本傷人」items之一，就是隨即奉上的蟹粉燴魚翅（不吃魚翅的朋友可選吃燕窩），標榜每客有足二兩半魚翅，而且條條分明，看得見，吃得到；不過亮點還在於以大量蟹粉炮製成的湯，金黃色的滿滿蟹黃，厚薄適中，吃罷不膩。

 

个園竹語蟹粉燴魚翅

魚翅分量足。

 

下一頁：唔靚包換大閘蟹登場！靚唔靚？即睇！

 

 

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