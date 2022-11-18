聖誕下午茶2022│6大精選酒店節日下午茶！聯乘護膚名牌送吸睛禮品 / 矜貴黑鑽魚子醬 / 無限食GODIVA軟雪糕 / eShop訂低至65折

快到聖誕節，大家想好和閨密怎慶祝了嗎？如果大家12月想去吃酒店下午茶，就一定要早點預約！踏入12月，不少酒店已經推出各式聖誕節下午茶，當中更有酒店餐廳與外國品牌聯乘，大家品嘗過主題鹹甜點後，更可帶禮品返屋企！等編輯精選多款心水酒店下午茶推介給大家！

聖誕下午茶2022│1. 香港康得思酒店：聯乘GUERLAIN花果香氣主題美食+香檳

位於旺角的香港康得思酒店推出Alibi x法國嬌蘭GUERLAIN「星蜂飛舞」香檳下午茶，下午茶於酒吧餐廳Alibi – Wine Dine Be Social內供應，總廚James Oakley以蜜糖及花果香氣為主題和靈感，設計出多款鹹甜美點，包括帶子刺身配三文魚籽及佛手柑、鵝肝芭菲配香橙無花果茸及烤薄脆餅、烤蜜餞鴨腿可樂餅配蜜糖芥末醬汁、荔枝堅果芝麻沙律等，味道清新，款式又有新鮮感。

甜點方面亦沒比下去，好像蜜糖柚子榛子達克瓦茲小蛋糕，造型似足禮物小盒；同時有檸檬雲呢嗱蜜糖英式蛋糕杯、玫瑰野草莓慕絲配杏仁脆餅、肉桂鬆餅配蜜糖香橙果醬及奶油忌廉等，既香甜美味，又帶有濃濃節日氣氛。

下午茶每日限量供應20份，包2杯Piper-Heidsieck Cuvée, Brut 香檳。另外，客人更可以得到價值$640的法國嬌蘭GUERLAIN的美肌香氛體驗裝禮遇券，先到先得，送完即止。

Alibi x法國嬌蘭GUERLAIN「星蜂飛舞」下午茶(圖片來源: 香港康得思酒店Facebook)

「星蜂飛舞」香檳下午茶

日期：即日起至12月31日

時間：下午3時至5時30分

地點： 旺角上海街555號 香港康得思酒店L5 Alibi – Wine Dine Be Social

價錢：港幣598元/ 兩位用（每日只限供應20份）

詳情：「星蜂飛舞」下午茶

下一頁：紅絲絨主題節日氣份滿滿！聯乘Glycel送護膚禮品