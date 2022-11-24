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24/11/2022

聖誕自助餐2022 | 編輯心水Buffet推介！陣容強勁海鮮／小熊造型打卡甜品／北歐童話村主題／平安夜聖誕日$710平吃／早鳥低至65折

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Text: Katty

　　香港人過聖誕最受歡迎的慶祝節目應該是去酒店食自助餐！距離聖誕唔夠一個月，大家有心水餐廳未？想吃海鮮還是大口啖啖肉？想吃甚麼聖誕甜品？還未有諗法，就要加快作決定兼訂位了！編輯部精選以下多間酒店自助餐，有不同主題、必食推介，總有一間合你心意！快Book！


聖誕自助餐2022 | 1. 逸東酒店普慶餐廳：創新威靈頓叉燒！玩遊戲贏酒店住宿


　　為迎接聖誕節及除夕這個普天同慶的大日子，逸東酒店普慶餐廳將於12月期間推出「普慶今宵」自助餐，以香港早年最長青的綜藝電視節目《歡樂今宵》為主題，餐廳以舊式電視及霓虹燈塑造出懷舊背景，打卡最啱！同時提供多款應節美食及頂級海鮮，為食客製造一個難忘的聖誕節。



普慶餐廳將於12月期間推出「普慶今宵」自助餐，以香港早年最長青的綜藝電視節目《歡樂今宵》為主題。
（圖片來源：普慶餐廳授權圖片）


　　菜式方面，重點推介聖誕必備的烤火雞，以及極具創意的威靈頓叉燒！食落外層鬆化，內裏腍滑，味道亦有新鮮感。另外必食還有澳洲M5和牛肉眼扒、蜜汁焗火腿、原隻烤乳豬、香燒波士頓龍蝦、龍蝦海鮮意大利飯等，海鮮則有新西蘭生蠔、波士頓龍蝦、麵包蟹、及翡翠螺，超級豐富。



大廚重新演繹著名英國菜式威靈頓牛柳，餡料由牛柳改為港人至愛的叉燒，極具創意。
（圖片來源：普慶餐廳授權圖片）



聖誕自助餐必備的傳統烤火雞。
（圖片來源：普慶餐廳授權圖片）



以馬卡龍及士多啤梨砌成的聖誕樹。
（圖片來源：普慶餐廳授權圖片）


　　餐廳於晚市時段將設置遊戲專區，提供《歡樂今宵》內的著名遊戲，例如歡樂卡、幸運抽獎輪、幸運星等，食客有機會贏取多個豐富獎品，包括Eaton HK酒店一晚住宿、餐飲禮券及其他小禮物，中獎機會高，不要錯過！


「普慶今宵」自助餐


供應日期：2022年12月1—31日


12月1—11日
午餐（12nn-2:30pm）
星期一至五：成人$368、小童及長者$258
星期六、日及公眾假期：成人$448、小童及長者$348
晚餐（6:30pm-9:30pm）
星期一至四：成人$638、小童及長者$458
星期五至日及公眾假期：成人$698、小童及長者$508


12月12—23日、27—30日
午餐（12nn-2:30pm）
星期一至五：成人$388、小童及長者$278
星期六、日及公眾假期：成人$468、小童及長者$368
晚餐（6:30pm-9:30pm）
星期一至四：成人$658、小童及長者$478
星期五至日及公眾假期：成人$718、小童及長者$528


12月24、25日
午餐（12nn-2:30pm）
成人$638、小童及長者$498
晚餐（6:30pm-9:30pm）
成人$968、小童及長者$798


12月26日
午餐（12nn-2:30pm）
成人$558、小童及長者$438
晚餐（6:30pm-9:30pm）
成人$858、小童及長者$598


12月31日
午餐（12nn-2:30pm）
成人$468、小童及長者$368
晚餐（6:30pm-9:30pm）
成人$888、小童及長者$738


普慶餐廳


地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層
電話：2710 1901
註：12月收費會略有不同並於假期前後略有調整，詳情請向餐廳查詢


下一頁：德國小鎮聖誕夜！超可愛小熊造型聖誕美食

 

 

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